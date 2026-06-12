Senior Kravanalytiker inom Pension & Försäkring
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en verksamhet inom pension, livförsäkring och bank som befinner sig mitt i ett omfattande införande av standardsystemet Lumera. Här handlar uppdraget om att omsätta behov från verksamheten till tydliga krav som kan realiseras i utvecklingen, samtidigt som man vill undvika onödiga kundspecifika anpassningar i standardsystemet.
Du blir en viktig del av en större förändringsresa där målet är att modernisera arbetssätt, stödja migreringar och skapa mer digitala kundresor för både privatpersoner och företag. Du arbetar i en agil miljö tillsammans med bland annat Epic Owner, arkitekter och produktägare, med fokus på att skapa tydlighet kring behov, värde och prioriteringar för olika produktgrupper. Det här är en roll för dig som vill kombinera verksamhetsförståelse med kravarbete i en komplex miljö där du får stort inflytande över både lösning och arbetssätt.
ArbetsuppgifterDu driver kravarbetet för olika produktgrupper kopplade till införandet av Lumera.
Du tydliggör behov och förväntat affärsvärde från bland annat juridik, produkt och distribution.
Du omsätter verksamhetsbehov till krav som team och utvecklingsorganisation kan ta vidare och realisera.
Du leder workshops och utredningar för att skapa samsyn, struktur och framdrift.
Du samarbetar nära Epic Owner, arkitekter, produktägare och andra nyckelpersoner i organisationen.
Du bidrar till att minimera kundspecifika anpassningar i standardsystemet och stödjer arbetet mot mer hållbara lösningar.
Du är med och utvecklar arbetssätt inom agil kravhantering och bidrar till förbättringar i hur krav fångas, prioriteras och förankras.
KravErfarenhet av Lumera.
Gedigen försäkringskompetens inom flera produktgrupper inom pension och livförsäkring.
Gedigen erfarenhet av kravanalys och systemanalys.
Erfarenhet av att leda och driva arbete inom krav och utredningar.
Erfarenhet av agil kravhantering och systemutveckling.
God vana av workshopfacilitering.
Erfarenhet av Jira och Confluence.
MeriterandeErfarenhet av kravarbete med kundhandlingar, till exempel via Metaforce.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7903352-2051518". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9962318