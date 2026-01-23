Behovsanställda fritidsledare till Skarpnäck
2026-01-23
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Vill du arbeta nära unga och vara med och skapa en trygg och inkluderande fritidsverksamhet?
Enheten Prevention och trygghet arbetar med förebyggande och främjande insatser för barn och unga i åldern 6-17 år.
Här arbetar medarbetare som motverkar att barn och unga riskerar att rekryteras till kriminalitet, erbjuder anhörigstöd till barn och unga, samt samordnar lov- och fritidsaktiviteter i stadsdelen. Enheten ansvarar även för driften av stadsdelens tre fritidsgårdar och två parklekar, belägna i Skarpnäck, Bagarmossen och Björkhagen, som utgör viktiga mötesplatser för barn och unga.
Nu söker vi fritidsledare som vill gå in timmar vid behov. Främst gäller det arbete kvällar och helger på våra fritidsgårdar.
Din roll
Som fritidsledare är du med och skapar en verksamhet som präglas av öppenhet, trygghet och ett positivt klimat. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
Skapa och upprätthålla goda relationer med barn och unga i Skarpnäcks stadsdel
Arbeta för att barn och ungdomar erbjuds en inkluderande, meningsfull och trygg fritid i våra öppna verksamheter
Vara en tydlig representant för verksamheten och en trygg vuxen förebild
Bidra till trygghet, gemenskap och goda relationer genom att främja delaktighet, jämställdhet och ett normkritiskt förhållningssätt
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Pågående eller avslutad fritidsledarutbildning, utbildning som socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Aktuell erfarenhet av arbete med barn och ungdomar i öppna verksamheter
God kännedom om dagens ungdomskulturer och kommunikationsformer
Goda kunskaper inom jämställdhetsfrågor och normkritik
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är viktigt att du är en trygg och engagerad vuxen med förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar både dig själv och andra. Du har god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp.
Meriterande är:
Kompetens inom HBTQI
Kunskap eller utbildning inom MVP
Urval kan komma att ske löpande. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/208". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Prevention och trygghet Kontakt
Felicia Häggstrand felicia.haggstrand@stockholm.se 08-50817320 Jobbnummer
9701728