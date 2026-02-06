Behovsanställda för Norra Innerstadens hemtjänst

Stockholms kommun / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-02-06


Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.

Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.

Välkommen till Norra Innerstadens hemtjänst

Vi är Norra Innerstadens hemtjänst med olika adresser i centrala Stockholm.

Just nu söker vi behovsanställda till Team Karlberg (Norrtullsgatan 12 L) samt Team Gärdet (Brantingsgatan 37).

Din roll

I våra omsorgstagares vardag arbetar du personcentrerat och funktionsstödjande. Du stödjer och hjälper omsorgstagare med bland annat omvårdnad, måltider, tillsyn och service. Vi har nära till våra omsorgstagare och promenerar mellan insatserna. Arbetspassen startar gemensamt i personallokalen.

Vi söker dig vid behov på både dag och kväll vardagar och helger. I arbetet använder vi smartphones för tidsregistrering och dokumentation.

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett rörligt och självständigt arbete i centrala Stockholm, nära Odenplan samt på Östermalm. Du blir en del av en välfungerande verksamhet med kompetenta kollegor och en engagerad chef. Som medarbetare hos oss kan du få arbeta med ett spännande och varierande uppdrag. Vi vill att du utvecklas och vi med dig. Läs mer om hur det är att vara en del av Stockholm stad. Läs gärna mer om våra förmåner. som friskvårdsbidrag m.m.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som:

Har tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänst (meriterande).
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då arbetet innebär mycket kommunikation och dokumentation.
Är utbildad undersköterska eller har pågående utbildning inom vård och omsorg.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med äldre
Skyddad yrkestiteln

Publiceringsdatum
2026-02-06

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är samarbetsinriktad, serviceorienterad och har ett genuint intresse av att hjälpa andra människor. Du är engagerad, ansvarstagande och har förståelse för kundernas individuella behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande.

Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras inför eventuell anställning.

Välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/564".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholms kommun (org.nr 212000-0142)

Arbetsplats
Stockholms stad, Norra innerstadens stadsdelsförvaltning, Äldreomsorg

Kontakt
Malgorzata Monka Idowu
malgorzata.monka.idowu@stockholm.se
08-50809355

Jobbnummer
9726626

