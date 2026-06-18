LIA till Bredablick förvaltning i Stockholm
Bredablick Förvaltning I Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-06-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bredablick Förvaltning I Sverige AB i Stockholm
, Sollentuna
, Täby
, Uppsala
, Västerås
eller i hela Sverige
Studerar du redovisning och vill omsätta dina kunskaper i praktiken? Nu söker vi på Bredablick Förvaltning i Stockholm en engagerad LIA-praktikant som vill utvecklas inom redovisning. Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Bredablick Förvaltning är en rikstäckande aktör inom ekonomisk och teknisk fastighetsförvaltning. Vi på ekonomisk förvaltning arbetar främst med bostadsrättsföreningar och samfälligheter där vi nu söker en praktikant som kommer att stötta upp på våra kunder i Stockholm. Hos oss står kvalitet, långsiktighet och personlig service i centrumOm tjänsten
Under din praktik blir du en del av vårt ekonomiteam och stöttar upp våra kundansvariga ekonomer med bland annat löpande redovisning, avstämningar, fakturahantering och tilläggsdebiteringar. Genom rollen får du en bred inblick i förvaltningsbranschen. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Bokföring och registrering av leverantörsfakturor
Hantering av kund- och leverantörsreskontra
Avstämning av balans- och resultaträkningar
Administrativa uppgifter
Vi erbjuder
En utvecklande praktik där du får arbeta praktiskt med redovisning
Handledning av erfarna redovisningsekonomer
Insikt i fastighetsbranschens ekonomi
En inkluderande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet till förlängning efter LIA-perioden och att skapa värdefulla kontakter för framtid
På vårt kontor har vi även gemensam fredagsfrukost, en härlig team-känsla med roliga aktiviteter och kan fira in helgen med alla kollegor på kontoret i slutet av varje månad med god dricka och snacks.
Vi söker dig som
Studerar en YH- eller högskoleutbildning inom redovisning
Har LIA-period genom studierna
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal såväl som i skrift
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Det ses som meriterande om du
Har erfarenhet av ekonomiarbete (t.ex. genom extrajobb eller praktik)
Har erfarenhet av styrelsearbete i en bostadsrättsförening
Som person är du
Noggrann - Ja, du är ju ekonom!
Strukturerad - Du planerar din tid och dina arbetsuppgifter
Nyfiken - Du gillar att lära dig nya uppgifter och ta till dig information
Serviceinriktad - Servicen mot kunder och intressenter är kärnan i vår verksamhet
Övrig information
Placering: Stockholm
Omfattning: LIA enligt LIA-period på din utbildning
Start: Enligt överenskommelse
Låter det intressant? Ansök redan idag då vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Bredablick Förvaltning i Sverige AB
(org.nr 556759-1176)
113 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Bredablickgruppen Kontakt
Rekryterare
Majalis Rörström majalis.rorstrom@bredablickgruppen.se Jobbnummer
9971289