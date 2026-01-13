Behöver taxi chaufförer i Malmö and Helsingborg
2026-01-13
Vi behöver taxichauförer i Malmö and Helsingborg. Vi behöver heltid förare, tillgängliga skifter är båda dag och natt, du kan välja skift vad du vill.
Vi jobbar med bolt, uber och samt en vanlig taxi.
Om du är verkligen intresserad av detta då du kan kontakta oss på:
E-mail: orioncarab@gmail.com
Telefonnummer: 0763124474
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: orioncarab@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
