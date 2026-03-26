Behörig Elektriker
Stockholm Air Condition AB söker auktoriserad elektriker i Stockholm
Är du en erfaren och auktoriserad lågspännings elektriker som vill arbeta i en växande och dynamisk organisation? Stockholm Air Condition AB söker nu en engagerad elektriker till vårt team.Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Vi söker dig som är behörig elektriker med minst 5 års erfarenhet av elinstallationer, gärna inom kyl- och ventilationssystem. Du har även erfarenhet av styr- och reglersystem och trivs med att arbeta i varierande projekt.
Vad vi söker hos dig
Relevant utbildning och minst 5 års yrkeserfarenhet inom området
Auktoriserad elektriker
Ansvaret för regel efterlevnad
Beslutsam och strukturerad
Körkort B (BE är meriterande)
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du är en teamspelare med fokus på säkerhet, kvalitet och kundnöjdhet
Ansvarstagande och har en vilja att utvecklas i din yrkesroll
Vad vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Möjligheter till vidareutbildning och certifieringar inom kyla
Modern utrustning och fordon
Trygg anställning med förmåner såsom friskvårdsbidrag
En inkluderande arbetsplats med trevliga kollegor och varierande projektSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev till info@stockholmac.se
(eller via vår hemsida). Märk din ansökan med "Elektriker".
Vi behandlar ansökningar löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: mikael@stockholmac.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Air Condition AB
(org.nr 559484-2493) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
mikael Bremler mikael@stockholmac.se 0708747731 Jobbnummer
