Behandlingssekreterare Sörby
Statens institutionsstyrelse / Socialsekreterarjobb / Hässleholm Visa alla socialsekreterarjobb i Hässleholm
2025-12-19
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens institutionsstyrelse i Hässleholm
, Perstorp
, Höör
, Örkelljunga
, Lund
eller i hela Sverige
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Hässleholm är en låsbar institution med fyra behandlingsavdelningar, två avdelningar för mottagning och behovsbedömning (MBB) samt en öppen TFCO-enhet. Vi tar till övervägande del emot skolpliktiga pojkar men även flickor, med pågående kriminalitet och i vissa fall missbruk.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder en intressant och trevlig arbetsplats med omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter. Som behandlingssekreterare är du en nyckelperson i planering och uppföljning av ungdomens vård och behandling på uppdrag av socialtjänsten. Behandlingssekreteraren följer upp behandlingsmål och samt följer upp dokumentationen av insatserna. Behandlingssekreteraren sammankallar och leder mötena runt den unges placering och är en central del i att leda arbetet med vårdinsatser. Arbetet sker i samverkan med placerande kommuners socialtjänster och ungdomshemmets olika expertfunktioner som psykologer, lärare, speciallärare, sjuksköterskor och behandlingspedagoger. Interna teammöten, behandlingskollegium med avdelningspersonal samt uppdrags- och uppföljningsmöten med socialtjänsten tillhör ordinarie arbetsuppgifter.
Tjänsten är riktad mot behandlingsavdelningen Sörby som tar emot skolpliktiga pojkar med hög risk för återfall i kriminalitet. Rollen som behandlingssekreterare omfattar hela ungdomshemmet och förändringar i målgrupp och specifik avdelning kan på sikt ske såväl utifrån egna önskemål om utveckling som utifrån ändrat uppdrag från myndigheten och därmed arbetsplatsens behov. På avdelning Sörby arbetar behandlingssekreteraren i nära samarbete med avdelningens enhetschef, gruppledare och avdelningspersonal. Behandlingssekreteraren tillhör ungdomshemmets hälso- och sjukvårdsenhet som leds av kvalitetschefen.Kvalifikationer
• Relevant akademisk utbildning som socionom eller annan beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och som minst omfattar 180 hp.
• Dokumenterad erfarenhet av självständigt planeringsarbete, om möjligt ledarerfarenhet för att tillsammans med andra yrkesgrupper genomföra planerade insatser.
• Hög förmåga att uttrycka sig i skrift, erfarenhet av skriftliga bedömningar och självständig dokumentation, erfarenhet av kvalitetssäkring av dokumentation är meriterande.
• Erfarenhet från arbete med ungdomar och/eller institutionsvård är meritande liksom utbildning i strukturerade risk- och behovsbedömningsinstrument som exempelvis YLS/CMI, SAVRY eller ERASOR.
Som person är du intresserad av att driva och utveckla vården för ungdomar, med kännedom om evidensbaserade metoder. Du är starkt rotad i humanistiska värderingar och försöker alltid se till barnets bästa men förstår också målgruppens riskfaktorer, tvångsvårdens syfte och gällande regelverk. Du behöver kunna hantera stressfyllda situationer, ha modet att sätta gränser och förmågan att vara konsekvent. Vi önskar även att att du har en hög social kompetens med en vilja att se lösningar - kreativitet och humor är viktiga egenskaper i vår utmanande miljö. Du är en lagspelare och är duktig på att engagera andra.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi behöver din ansökan senast 2026-01-09.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
St fackorganisation ombud
Magnus Nilsson magnus.nilsson3@stat-inst.se 0104535307 Jobbnummer
9657985