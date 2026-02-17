Behandlingspersonal HVB
2026-02-17
Vi söker engagerad och professionell behandlingspersonal till Tallbacken HVB. Här får du möjlighet att vara en viktig del i att skapa trygghet och utveckling för våra ungdomar. Tallbacken HVB bedrivs i trevliga lokaler med hög standard och ligger i norra Roslagen med närhet till havet. Ungdomarna som är placerade hos oss är 13-20 år.
Arbetsuppgifterna består i att stötta och motivera ungdomarna i deras vardag, skapa och upprätthålla trygga relationer, genomföra individuella samtal och praktiskt stöd, planera och genomföra aktiviteter, dokumentera enligt gällande riktlinjer, samverka med vårdnadshavare, myndigheter och andra aktörer samt delta i kvalitetsarbete.
Vi söker dig som är utbildad behandlingsassistent, socialpedagog eller har annan likvärdig utbildning och har god förmåga att skapa stabilitet och tydlighet i mötet med ungdomar.
Du som erbjuds tjänsten ska visa upp utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister för arbete på HVB-hem.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift, B-körkort, minst 2 års eftergymnasial utbildning samt erfarenhet av att arbeta på HVB är ett krav. Behandlingsutbildning inom ART och Kriminalitet som livsstil är ett plus. Vi arbetar med löpande urval. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: tallbackenhvb@telia.com Omfattning
