Behandlingspedagog/Socialpedagog HVB
Retro HVB AB / Behandlingsassistentjobb / Uppsala Visa alla behandlingsassistentjobb i Uppsala
2026-04-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Retro HVB AB i Uppsala
Vill du vara med och göra skillnad? Har du erfarenhet av att arbeta med barn och unga i utsatthet? Välkommen att söka extrajobb hos oss som timvikarie med möjlighet till tillsvidareanställning.
Arbetsplatsbeskrivning
Retro HVB har bedrivit behandlingsverksamhet sedan 1996. Vi har alltid haft ett djupt engagemang för ungdomar som hamnat utanför samhället, de som saknar en tro på att det finns en plats och mening för dem och som ser gänget, kriminalitet och droger som den enda väg som erbjuds dem.
Vi har sett och ser hur ett ökat antal ungdomar hamnar snett. Varje ungdom vi kan hjälpa till att återvinna framtidstron, att våga lita på samhället, ger oss mening i vårt arbete. Ibland kanske vi bara kan hjälpa en bit på vägen, ibland når vi hela vägen fram. Ungdomen, vi och samhället är stora vinnare när vi lyckas.
Vi är ett litet behandlingshem med totalt sex platser i Björklinge norr om Uppsala. Vi vänder oss till ungdomar 15-20 år vars livsstil är kantad av utanförskap. Vi arbetar strukturerat utifrån KBT och MI samt har ett lågaffektivt förhållningssätt. Vi ser även fysiskt aktivitet som ett viktigt led i vår behandlingsfilosofi.
Vi erbjuder daglig arbetsledning av föreståndare/verksamhetschef samt extern handledning. Vi söker dig som vill bidra med din erfarenhet och kompetens för att hjälpa till att utveckla vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad behandlingspedagog/socialpedagog som har erfarenhet av att arbeta med ungdomar som har valt den kriminella livsstilen samt eventuellt neuropsykiatriska funktionshinder. Det är meriterande om du även har utbildning inom exempelvis lågaffektivt bemötande, MI, KBT, ÅP, kriminalitet som livsstil samt miljöterapi.
Arbetsuppgifterna består i att stötta ungdomarna i deras individuella utveckling med deras genomförandeplan som grund. Du har ansvar för att hjälpa till att strukturera dagen för ungdomarna, att följa med ungdomarna på olika aktiviteter och möten samt verka för ett gott samarbete med de aktörer som finns i ungdomens nätverk. Du ansvarar även för att dokumentation utförs enligt aktuella riktlinjer. Du behöver även kunna agera som en trygg vuxen förebild för våra placerade ungdomar och ha de nödvändiga kunskaper som krävs i ett vanligt hushåll såsom att laga mat, tvätta, städa osv. Kvalifikationer
Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift och behärskar grunderna i journalföring samt dokumentation. Det krävs att du har stort tålamod, kunskap om och förmåga att arbeta lågaffektivt samt orkar stå kvar även när våra ungdomar testar gränser. Du arbetar strukturerat och har ett professionellt, lösningsfokuserat förhållningssätt.
För tjänsten krävs B-körkort och utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister.
Vi ser fram emot er ansökan!
Anställningsform: Timanställning
Antal tjänster: Flera
Arbetstid: Oregelbunden arbetstid, dag, kvällar och helger inkl. journätter
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: info@retrohvb.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Retro HVB AB
(org.nr 556316-0802)
Rickberga Pl 358082 (visa karta
)
743 74 BJÖRKLINGE
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Föreståndare
Pernilla Nilsson info@retrohvb.se
9864994