Behandlingspedagog
2026-02-03
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Utförare LSS och socialpsykiatri med drygt 400 tillsvidareanställda är en utförarverksamhet riktad till barn, ungdomar och vuxna. Vi styrs bl.a. av LSS, SoL och HSL och har verkställighetsansvar för insatser reglerade av dessa lagar. Verksamheten genomsyras av att vi sätter individen i centrum och att vi samverkar för att kunna tillgodose individens behov. Verksamheten har ett stort kundfokus, god serviceanda och ger förutsättningar för ett gränsöverskridande arbete som är både inspirerande och kompetensutvecklande.Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Stöd till ungdomar som ofta av goda skäl har svårt med tilliten till vuxna. Det krävs tålamod och mycket motivationsarbete. Du ska hjälpa ungdomar att få goda levnadsvillkor och att i arbete tillvarata ungdomarnas egna kunskaper och erfarenheter. Stöd i att lösa uppkomna svårigheter, stöd i vardagen och stöd i att skapa trygga och bärbara relationer. Stöd i att förstå och få kunskap i hur kontakter med samhällsorganisationer fungerar, ex arbetsförmedlingen, försäkringskassan mm.Kvalifikationer
Du har minst en tvåårig utbildning på yrkeshögskola inom social arbete t.ex. behandlingspedagog eller annan eftergymnasial utbildning som bedöms likvärdig. Särskilt meriterande om du på något sätt arbetat med utsatta barn/ ungdomar tidigare.
Du är trygg i dig själv, står upp för dina åsikter och har mod att säga ifrån vid behov. Du har förmågan att skilja på sak och person och kan känna dig säker även i osäkra sammanhang. Du har lätt för att anpassa, utveckla och lära dig nytt efter förändrade krav, förutsättningar eller omständigheter.
Du ser möjligheter i ändringar och kan också ändra ditt synsätt och förhållningsätt. Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och underhålla relationer.
Du ska ha B körkort.
Då vi har dokumentationskrav är det viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift, idag använder vi VIVA som dokumentationssystem.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.

Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303215". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala kommun, BUV SoL 1 Kontakt
1:e Behandlingssekreterare
Kim Engström kim.engstrom@motala.se 0141-225781 Jobbnummer
9718927