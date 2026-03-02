Behandlingsledare till nytt HVB för barn
Amplius Omsorg AB / Behandlingsassistentjobb / Höör Visa alla behandlingsassistentjobb i Höör
2026-03-02
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amplius Omsorg AB i Höör
, Hässleholm
, Lund
, Kristianstad
, Malmö
eller i hela Sverige
Amplius Omsorg är en vårdkedja som främst riktar sig mot kvalificerad utredning och behandling för barn med eller utan föräldrar. Vi startar ett nytt HVB med inriktning barn 11-14 år och söker en behandlingsledare. Du kommer få vara med på en spännande resa där du får möjlighet att forma verksamheten tillsammans med oss!
Om Tegelvillan
Tegelvillan är ett HVB-hem för barn i åldrarna 11-14 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik, barn med komplex beteendeproblematik och barn med utagerande problematik. Vår verksamhet präglas av struktur, trygghet och relationsbaserat arbete i en hemlik miljö. Vi bedriver behandling utifrån KBT-principer, lågaffektivt bemötande och miljöterapeutiskt arbetssätt - där varje situation ses som en möjlighet till lärande.
Tegelvillan har fem platser. Behandlingen sker i nära samarbete med verksamhetens psykolog, barnpsykiater och övriga professioner inom Amplius specialistteam.
Om rollen
Som behandlingsledare på Tegelvillan HVB har du ansvar för all behandling. Det innebär att du har övergripande ansvar för planering, uppföljning och kvalitetssäkring av vård- och behandlingsinsatser för de placerade barnen. Rollen har en tydlig tyngdpunkt på kartläggning, behandlingsinsatser och samordning av behandlingsprocessen.
Du genomför bedömningar, kartläggningar och strukturerade riskbedömningar, upprättar och reviderar genomförande- och behandlingsplaner samt följer upp behandlingsresultat och förändrade risk- och behovsnivåer över tid. Arbetet sker i nära samarbete med verksamhetschefen, specialistteamet och behandlingspedagoger, där du säkerställer att insatser bedrivs strukturerat, metodtroget och i enlighet med uppdraget.
Rollen innebär ett samordnande ansvar kring varje barn samt stöd till behandlingspedagoger genom vägledning, uppföljning och tydlig återkoppling. Du ansvarar även för samverkan med socialtjänst, vårdnadshavare, skola och andra relevanta aktörer, samt för uppstarts- och uppföljningsmöten och kontinuitet i kontakten kring barnens vårdprocess, inklusive frågor som rör skola, hem- och utevistelser samt rättsprocesser.
Du fungerar som handledare och vägledare för behandlingspedagoger och behandlingsassistenter utifrån behandlingsperspektivet. I rollen som behandlingsledare arbetar du med:
- att ansvara för att barnens behandlingsplanering bedrivs på ett strukturerat och kvalitativt sätt i enlighet med vårdplan och uppdrag
• att säkerställa att barnet är delaktigt i sin behandling
• att ansvara för upprättande av genomförandeplaner, journalföring samt att skriva månadsrapporter och slutrapporter
• att leda teamarbetet kring barnet vilket även innefattar HSL-insatserna
• ansvarar för uppföljningsmöten och andra kontakter med socialtjänsten
• att samtala med barnen utifrån adekvata metoder
• att vägleda medarbetarna i behandlingsarbetet
Din närmaste chef är verksamhetschefen. Arbetstiden är dagtid på vardagar. Viss del av arbetstiden ingår du i den dagliga bemanningen.
Om dig
Vi söker dig som har minst två års eftergymnasial utbildning inom socialt arbete som socialpedagog, behandlingspedagog, beteendevetare, socionom eller som har annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har minst fyra års erfarenhet av behandlingsarbete på HVB-hem eller inom LSS samt även erfarenhet av arbete med barn och unga som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kunskap om och erfarenhet av att arbeta utifrån Miljöterapi, KBT, lågaffektivt bemötande, MI är önskvärt liksom arbete med beteendeobservationer, beteendeanalys och social dokumentation. Du har även minst två års erfarenhet från att arbeta i en arbetsledande funktion som t ex teamledare, behandlingsansvarig.
Vi söker dig som vill vara en del av en engagerad verksamhet under utveckling, där evidensbaserad behandling och barnets bästa alltid står i fokus. Du har en genuin vilja att förstå barnets perspektiv, tålamod att bygga tillit över tid och förmåga att skapa trygghet genom ditt lugna och stabila sätt. Du har lätt för att samarbeta och värdesätter reflektion och handledning som en naturlig del av arbetet. Du behöver kunna hantera egna känslor i utmanande situationer och agera med professionell distans och empati. Du är trygg i dig själv, prestigelös och har en hög grad av självinsikt.
Du har förmåga att arbeta strukturerat, pedagogiskt och medvetet med KBT och beteendeanalys i grunden och som tycker att det är meningsfullt att vara den trygga vuxna som modellerar nya färdigheter för barnet i vardagen. Du ser samarbete och kommunikation som en styrka, trivs i ett team som lär av varandra och är nyfiken på att utvecklas både professionellt och personligt. Dina kunskaper i svenska och engelska är goda, både i tal och skrift. Har du ytterligare språkkunskaper är det meriterande.
Söker du ett arbete där du kan göra skillnad, där du får jobba i ett företag som har höga kvalitetskrav och där utvecklings- och förbättringsarbete står högt på agendan? Vill du precis som vi göra det lilla extra och överträffa förväntningar? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-02Om företaget
På Amplius arbetar vi för en vidgad vård och omsorg. Därför lägger vi alltid mesta möjliga omtanke i våra behandlingshem. För vi tror på att ett grundat arbetssätt skapar trygga miljöer när de behövs som mest. Våra verksamheter bygger på lika delar kvalitet, professionalitet, genuinitet och genomsyras av engagemang.
Vi som är en del av Amplius har alla gedigen utbildning och mångårig, kvalificerad erfarenhet av att möta barn, unga och familjer i behov av HVB-hem, familjehem eller skyddade boenden - både som vårdgivare och som myndighetsutövare.
Så här söker du jobbet
Skicka in CV och personligt brev till ansokan@ampliusomsorg.se
. Då vi annonserar flera tjänster vill vi att du märker din ansökan "Behandlingsledare Tegelvillan". Vi genomför löpande urval under ansökningstiden, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi genomför digitala och fysiska intervjuer. För anställning hos oss, krävs utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret, som du tar med dig till fysisk intervju.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: ansokan@ampliusomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlingsledare Tegelvillan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amplius Omsorg AB
(org.nr 559230-4769) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tegelvillan HVB Kontakt
Kvalitetschef
Leona Stehn 070-820 35 07 Jobbnummer
9772837