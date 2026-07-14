Behandlingshemmet Nyckeln Behandlingsassistent
Siljansnyckeln Aktiebolag / Behandlingsassistentjobb / Mora Visa alla behandlingsassistentjobb i Mora
2026-07-14
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Behandlingshemmet Nyckeln i Mora är ett HVB- hem för tjejer och unga kvinnor 16-24år med psykisk ohälsa. Både psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser förekommer. På Nyckeln har vi behandling, utredning och uppföljning.
Vi arbetar utifrån KBT, MI och har DBT- färdighetsträning i grupp.
Vid Nyckeln finns socionom, beteendevetare, sjuksköterska, socialpedagoger, arbetsterapeut, psykolog, behandlingsassistenter samt läkare, specialist i psykiatri.
Målet med behandlingen är oftast att de som bor på Nyckeln ska lära sig färdigheter för att acceptera och hantera sina känslor, tankar och beteenden, få en högre livskvalité och uppnå sina egna uppsatta mål. Nyckeln erbjuder klienten en trygg och hemtrevlig miljö med tydlig struktur.
I tjänsten ingår att vara en del i det professionella team som jobbar tillsammans med varje klient, vara kontaktperson, samt planera och genomföra behandlingsaktiviteter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker en varm person som har ett professionellt förhållningssätt i arbetet.
Utbildning: Socionom, beteendevetare, socialpedagog eller annan minst 2-årig eftergymnasial utbildning inom området.
Vi vill att du som söker har erfarenhet av behandlingsarbete, psykiatri eller annat socialt arbete.
Arbetet är schemalagt dag, kväll och helg med start 1/10 eller efter överenskommelse.
Ansökningar hanteras löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: johan.krumlinde@siljansnyckeln.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlingsassistent 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siljansnyckeln Aktiebolag
(org.nr 556388-6539)
Box 111 (visa karta
)
792 22 MORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Siljansnyckeln AB Kontakt
Föreståndare
Johan Knihs Krumlinde johan.krumlinde@siljansnyckeln.se 0705375985 Jobbnummer
10002858