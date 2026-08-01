Behandlingsasssistent till Adelsö
Västerås kommun / Behandlingsassistentjobb / Västerås Visa alla behandlingsassistentjobb i Västerås
2026-08-01
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
er).
Vill du ha en bred och utmanande tjänst med möjlighet att utveckla din förmåga att arbeta lågaffektivt, stöttande och motiverande? Välkommen att söka tjänst som behandlingsassistent hos oss på Adelsö!Publiceringsdatum2026-08-01Arbetsuppgifter
Som behandlingsassistent kommer du att arbeta motivationsfrämjande tillsammans med klienterna och ge stöd inom olika livsområden som beroende, psykisk ohälsa, boende, familj, ekonomi och att finna en meningsfull fritid. I arbetet ingår samarbete med andra yrkesgrupper, samt dokumentation, rapportering och uppföljning av ärenden. Du kommer att ha rollen som kontaktperson och ta ansvar för de arbetsuppgifter som följer med denna funktion. Du kommer även att ha delegering för medicindelning, samt utföra andra hälso- och sjukvårdsrelaterade arbetsuppgifter.
För att kunna ge ett effektivt stöd till målgruppen är det viktigt att du har ett relationsskapande och stabilt förhållningssätt. Du ser möjligheter även i komplexa livssituationer och är beslutsam och tydlig när det behövs. Du bör också ha förmågan att hantera utmanande beteenden.
Arbetstiden är heltid, med ett schema som inkluderar kvällar och helger.
Din kompetens
Du har en YH/KY utbildning som behandlingsassistent/socialpedagog eller utbildning som undersköterska med inriktning mot psykiatri eller liknande som arbetsgivaren finner relevant för tjänsten. Vi ser att du har tidigare erfarenhet av arbete med beroende eller psykisk funktionsnedsättning och goda digitala kunskaper med en vana att dokumentera. Du har goda kunskaper i svenska tal och skrift då en stor del av arbetet innebär dokumentation.
Vi söker dig som har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och som motiveras av att möta personer med motivationsbehov. Du är stabil och trygg i din roll och kan skilja på det personliga och det professionella i relation med våra klienter. Du är lugn och kontrollerad och har förmågan att behålla ditt fokus på rätt saker vid pressade situationer. Du är också flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya och oväntade omständigheter
Då bilkörning ingår i tjänsten är B-körkort ett krav. Du har även en god förståelse för och delar de värderingar som ligger till grund för kommunens verksamhet.
Vi erbjuder
Adelsö är ett av 8 boenden inom Enheten för stöd och boende, under individ och familjeförvaltningen i Västerås stad. Adelsö erbjuder 15 permanenta platser för personer med skadligt bruk och beroende och samsjuklighet. På Adelsö får du ge stöd och hjälp till klienter som har stödbehov i sin vardag. Klienternas stödbehov kan skilja sig åt beroende på psykisk eller fysisk ohälsa eller andra sociala svårigheter men med klienten i fokus så arbetar vi alltid för bästa möjliga möte. Här får du chansen att utveckla dina förmågor att hantera kommunikativa och relationella utmaningar med klienter, arbeta strukturerat i klienters vårdplaner och att driva verksamheten framåt.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00414". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerås stad, Individ- och familjeförvaltningen Kontakt
Rekryterande chef
Linda Boija linda.boija@vasteras.se +4621392595 Jobbnummer
10017732