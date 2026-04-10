Behandlingsassistent Timvikarie/Sommarjobb
Anero är ett litet företag där allt vi gör ska utgå från kvalité, flexibilitet och hållbarhet.
Vi kan idag erbjuda LSS, HVB, familjehem och Boendestöd men vi planerar för att kunna erbjuda flera insatser inom en snar framtid. Planeringen för att växa och kunna starta nya verksamheter pågår. Är du den vi söker och vill du vara med på vår resa?
Som arbetsgivare vill vi att alla medarbetare skall få möjligheten att bidra och vara framåtsträvande, vilket vi tror bidrar till engagemang och hög trivsel på våra arbetsplatser.
Så ge oss dina erfarenheter och perspektiv så skall vi ge dig möjligheten att utvecklas i en händelserik och spännande miljö.
Grindstugan är ett HVB för flickor 13-17 år.Publiceringsdatum2026-04-10Arbetsuppgifter
Som behandlingsassistent på HVB Grindstugan stödjer du ungdomarna i deras individuella utveckling med deras genomförandeplan som grund. I arbetsuppgifterna ingår planering, behandling och uppföljning i behandlingsarbetet för de unga. Övriga uppgifter är bland annat dokumentation, externa kontakter och praktiskt arbete tillsammans med ungdomen.
Arbetet innebär schemalagd tid såväl dag, kväll, natt och helg.
Du har eftergymnasial utbildning som socionom, beteendevetare, behandlingspedagog eller annan eftergymnasial utbildning som vi bedömer likvärdig. Observera att utbildning är ett krav.
Det är meriterande med kunskap om motiverande samtal, lågaffektivt bemötande, miljöterapi samt goda kunskaper i dokumentation utifrån gällande lagar och föreskrifter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B körkort är ett krav för anställning.
ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning inom verksamheter där man arbetar med personer under 18 år krävs utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: petter@anero.se Arbetsgivare Anero Reaf AB
(org.nr 559041-0204)
Rönnvägen 9
)
136 72 VENDELSÖ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HVB Grindstugan
