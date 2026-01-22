Behandlingsassistent till Vuxenenheten
2026-01-22
Din arbetsplats
På Vuxenenheten arbetar totalt sju socialsekreterare, 4 med inriktning skadligt bruk och beroende (SoL och LVM), tre socialsekreterare med inriktning socialpsykiatri (SoL), en 1:e socialsekreterare, en samordnare, tre behandlingsassistenter och en enhetschef.
Nu söker vi en ny behandlingsassistentkollega som vill ingå i vår arbetsgrupp!
Vår enhet har en god kollegial sammanhållning med stort engagemang och kunskap. Vi möjliggör ett stimulerande och ansvarsfullt arbete, där kompetensutveckling och omvärldsbevakning är en viktig del i arbetet hos oss. Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete i en trivsam, och kompetent arbetsgrupp!
Ditt uppdrag
Som behandlingsassistent på Vuxenenhetens Beroendeteam har du din närmsta arbetsledare i samordnaren på teamet som också ansvarar för metodutveckling för arbetsgruppen. Du har ett nära klientarbete där du själv ansvarar för att på uppdrag från socialsekreterare arbeta för att klienter ska kunna leva ett självständigt liv. Du arbetar både operativt och administrativt och möter klienter individuellt och i grupp. Insatserna kan vara allt ifrån stöd vid kontakt med myndigheter, sjukvård och anhöriga. Du kommer även ge individuellt stöd och rådgivning till klienter för att stötta i att hantera sina utmaningar och förbättra sin livssituation. Vidare ansvarar du även för dokumentation i verksamhetssystem. Du arbetar även uppsökande samt med LVM-förebyggande arbetsuppgifter. Arbetet är varierat där du möter klienter både på vår Öppenvård på Pontus hus och hembesök hos klienter som bor antingen i våra boenden eller i egna boenden runt om i Härryda kommun.Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med socialsekreterare, behandlingsassistenter, 1:e socialsekreterare och enhetschef. Arbetsplatsen är förlagd i på Pontus hus i Mölnlycke.Vi erbjuder dig ett stimulerande och omväxlande arbete i en trivsam, kompetent arbetsgrupp med nära arbetsledning och prestigelöst arbetsklimat. Vi möjliggör ett utvecklande och ansvarsfullt arbete där kompetensutveckling och omvärldsbevakning är en viktig del i arbetet hos oss. Vi arbetar aktivt med att alla som arbetar på enheten skall uppleva att de utvecklas och kontinuerligt stärks i sin yrkesroll. Här får du möjlighet att vara delaktig i enhetens utvecklingsarbete. Du får även stöd i form av regelbunden extern processhandledning.
Det här krävs för tjänsten
Behandlingsassistent, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt kunskap om och erfarenhet av arbete med personer inom målgruppen för skadligt bruk och beroende och samsjuklighet.Du behöver ha en god förmåga att kommunicera och uttrycka dig i svenska språket, i både tal och skrift. Arbetet innefattar även samverkan med olika enheter och myndigheter vilket ställer krav på förmåga till samarbete och tydlig kommunikation. Som behandlingsassistent är du engagerad, lugn och trygg samt har ett professionellt förhållningssätt. Du bör även ha förmåga att sätta dig in i andras livssituation på ett respektfullt sätt och kan se till ett helhetsperspektiv. Arbetet innebär att hantera prioriteringar, krav och motstridiga intressen, att göra etiska överväganden och ställningstaganden.Det är av vikt att du kan planera arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt där du ser till att slutföra det som påbörjats. I rollen är det viktigt att du är nyfiken, vill utvecklas och har ett positivt och ett lösningsfokuserat arbetssätt i utmanande situationer. Hänsyn tas till personlig lämplighet. Körkort krävs.För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Meriterande:
• Kännedom om metoder såsom MI, VSS, ÅP, ISU samt ESL.
• Tidigare erfarenhet av arbete inom skadligt bruk och beroende.
• Erfarenhet och kunskap om de evidensbaserade metoder som används inom skadligt bruk och beroendevården.
• Kunskap/erfarenhet av verksamhetssystemen Combine och Treserva.
• Kunskap/erfarenhet av arbete enligt den nya Socialtjänstlagen, så som i form av insatser utan behovsprövning, IUB.
Vad vi erbjuder dig
Vi vill att du ska trivas och utvecklas med oss i Härryda kommun och erbjuder dig:
• Ett generöst friskvårdsbidrag och extern processhandledning.* En arbetsplats i Mölnlycke med cirka 10 minuters bilfärd alternativt 15 minuters bussfärd från centrala Göteborg. Busshållplatsen ligger i anslutning till arbetsplatsen och det finns möjlighet till gratis parkering.
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Hänsyn tas till personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Hänsyn tas till personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
