Behandlingsassistent Natt till Multigruppen

Vill du vara med och skapa en trygg och lugn miljö för ungdomar? Som behandlingsassistent hos oss på Multigruppen får du möjlighet att göra verklig skillnad i unga människors liv. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som behandlingsassistent hos oss arbetar du aktivt för att skapa trygghet, struktur och en lugn vardag för ungdomarna. Rollen innefattar både relationsskapande arbete och praktiska arbetsuppgifter som förekommer på boendet. Vi arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt förhållningssätt där samarbete är en självklar del av vardagen. Oavsett om du arbetar dag, kväll eller natt är du en viktig del av teamet som tillsammans skapar förutsättningar för utveckling och positiva förändringar för våra ungdomar och deras familjer.
Tjänsterna avser nattarbete men inkluderar även vissa kvällspass. Grundanställningen innebär en arbetsvecka om 36 timmar och 20 minuter när man jobbar 100 %, det finns även möjlighet att vid behov minska arbetstiden med upp till 20 %.
Exempel på arbetsuppgifter:
• skapa en trygghet och en lugn miljö för ungdomarna nattetid
• genomföra vissa praktiska arbetsuppgifter på boendet
• vara delaktig i arbetet med ungdomarnas genomförandeplaner
Om arbetsplatsen
Multigruppen är ett HVB-hem för ungdomar i åldern 15-19 år med olika former av psykosocial problematik. Vi finns på Norr i Örebro. Behandlingen är organiserad utifrån miljöterapeutiska principer och utgår från kognitiva beteendeterapeutiska metoder. Våra manualbaserade metoder är inriktade mot missbruk, kriminalitet, social färdighetsträning, känslokontroll samt moral och etik. Vi har 12 HVB-platser där vi tar emot ungdomar i behandling och akut.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba inom socialförvaltningen https://www.orebro.se/jobb/socialtarbeteKvalifikationer
I rollen som behandlingsassistent ska du vara trygg och stabil som person samt ha en god förmåga att sätta dig in i någon annans situation utan att förlora din professionella integritet. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, strukturerar ditt angreppssätt och driver ditt arbete framåt. Vidare har du lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar.
Vi ser att du är tydlig och har en god kommunikativ förmåga då kontakten med ungdomarna är en viktig del av arbetet. Det är även viktigt att du har ett lyhört och smidigt sätt gentemot dina kollegor. Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med övrig personal och dokumentera det som verksamheten kräver.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• avslutad gymnasieutbildning
• 2-årig eftergymnasial utbildning till behandlingsassistent/socialpedagog eller annan utbildning som bedöms likvärdig
• B-körkort för manuell växellåda
Meriterande:
• erfarenhet av likvärdigt arbete med ungdomar på HVB-hem
• erfarenhet av att jobba natt
• kunskap om behandlingsarbete grundat i kognitiv beteendeterapi (KBT)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning samt vikariat till till 15 september 2026
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetstid: natt och enstaka kvällar
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 2
Övrig information
Läs mer om våra förmåner samt hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Om du erbjuds anställning inom arbete med barn/ungdomar på HVB är du skyldig att visa upp ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 12 januari.
I den här processen använder vi oss av löpande urval så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
