Behandlingsassistent - heltid WeMind HVB Gålö
Wemind AB / Behandlingsassistentjobb / Haninge Visa alla behandlingsassistentjobb i Haninge
2026-02-04
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wemind AB i Haninge
, Habo
, Jönköping
, Falköping
, Borås
eller i hela Sverige
WeMind HVB är ett dotterbolag till WeMind Psykiatri som bedriver behandlingshem för unga killar med psykisk ohälsa. Vi håller till på en fantastisk gård på Gålö i Haninge kommun.
Vår utgångspunkt är att vi tror att placerade ungdomar behöver extraordinärt bra insatser för att vända en negativ utveckling. Därför satsar vi på ett koncept där vården utformas och genomförs av högspecialiserade professionella som arbetar nära ungdomarna i deras vardag.
Att jobba som behandlingsassistent på WeMind HVB
Som behandlingsassistent hos oss arbetar du i huvudsak med stöd i ungdomarnas vardagsrutiner. Framförallt innebär detta att du blir en viktig person för genomförandet av våra bemötandestrategier, en av de viktigaste delarna i behandlingsmodellen. Rent praktiskt innebär arbetet både att finnas tillhands för att genomföra planera och genomföra fritidsaktiviteter, att understödja genomförande av skola och sysselsättning samt att stötta dagliga rutiner kring väckning/läggning, sysselsättning och måltider. Du som visar intresse och fallenhet kan även hjälpa till med planerade behandlingsinslag i samarbete med våra psykologer och/eller fungera som kontaktperson med utökat ansvar inom nätverksarbetet.
Vi håller till på en fantastisk gård på Gålö i Haninge kommun. Tjänsten innebär arbete dagtid på ett rullande 6-veckorsschema med tjänstgöring vardagar och helger.
Din nya arbetsplats
Vi är ett glatt gäng med högt i tak som drivs av ambitionen att skapa en behandlingsmiljö i världsklass och samtidigt en oslagbar arbetsplats. Vi arbetar med tonårspojkar (14-18) som har psykosociala svårigheter i kombination neuropsykiatriska funktionshinder och/eller med behov av kvalificerad psykiatri. Vi tror du kommer trivas hos oss om du gillar att vara kreativ och tycker det är kul att få möjlighet att utveckla egna idéer och ta ansvar.
Om digPubliceringsdatum2026-02-04Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, lösningsfokuserad och har ett genuint intresse för människor. Vi ser gärna att du är en tålmodig person med goda kunskaper om praktiskt behandlingsarbete med ungdomar.Kvalifikationer
2-årig eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap (heltid, intyg krävs)
B körkort
Utdrag ur belastningsregistret
Meriterande:
Arbete inom LSS-boende eller annan likvärdig verksamhet
Arbete inom HVB- hem eller annan likvärdig verksamhet
Vi söker nu efter en utbildad behandlingsassistent som är intresserade av att ingå i vår arbetsgrupp. Hos oss får du chansen att arbeta med högspecialiserade kollegor i en härlig arbetsmiljö. Du kommer få lära dig om och arbeta utifrån våra behandlingsmetoder som är nischade mot TBA (Tillämpad beteende analys). Vi förväntar oss inte att du är expert på TBA innan du börjar, men att du har en vilja och nyfikenhet inför att lära dig mer om metoden.
Vi söker dig som är en engagerad, stabil och tålmodig person med goda kunskaper om praktiskt behandlingsarbete med ungdomar. Gärna med erfarenhet från arbete på Behandlingshem/HVB/boendeverksamhet.
WeMind erbjuder dig
Grundlig introduktion med mentorskap
Handlingen av psykolog i metoden TBA
Regelbunden intern utbildning och möjlighet till kompetensutveckling
Kollektivavtal med försäkringar och pension
Individuell lönesättning
Förmånlig friskvård
För oss är det viktigt med en trygg och trivsam arbetsmiljö där varje medarbetare har en stimulerande arbetssituation och att du dessutom har roligt på jobbet. Du får kollegor i olika delar av landet som samarbetar och utbyter erfarenheter samt färdiga arbetsprocesser för bedömning, utförligt behandlingsmaterial och förslag på upplägg för de vanligaste diagnoserna.
Din ansökan
Vi söker nu en behandlingsassistent till Gålö. Tjänsten är på heltid och vi erbjuder pass både vardagar och helger. Tjänsten önskar tillsättas omgående.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2026. Vi intervjuar och anställer löpande under ansökningsperioden.
Tillträde: 1 maj eller enligt överenskommelse
För frågor och mer information är du varmt välkommen att kontakta: Johannes Kainz (Biträdande föreståndare): johannes.kainz@wemind.se
070-8311005
Alternativt:
Anton Lyberg (Biträdande föreståndare)anton.lyberg@wemind.se
073-2424021
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7169899-1823686". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wemind AB
(org.nr 556720-3798), https://jobb.wemind.se
Gålövägen 30 (visa karta
)
137 96 GÅLÖ Arbetsplats
WeMind Jobbnummer
9722856