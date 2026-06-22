Behandlingsassist/Undersköterska
Renatus Vård & Behandling AB / Undersköterskejobb / Norrtälje Visa alla undersköterskejobb i Norrtälje
2026-06-22
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Renatus Vård & Behandling AB i Norrtälje
Personal sökes till Renatusgården – ett boende med trygghet, omtanke och utveckling i fokus
Vill du arbeta i en verksamhet där relationer, respekt och individens behov står i centrum?
Renatusgården söker nu fler engagerade medarbetare till vår verksamhet på landet för vuxna män och kvinnor från 25 år.
Vi erbjuder boende med viss annan heldygnsvård enligt SoL för personer med bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Hos oss är målet att skapa en trygg och meningsfull vardag där varje individ får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.
Om verksamheten
Renatusgården består av två separata byggnader samt två satellitlägenheter anpassade efter olika stödbehov.
I huvudbyggnaden bor personer med större omvårdnadsbehov i egna rum med nära tillgång till personalstöd. I våra lägenheter bor personer som är mer självgående men som fortfarande erbjuds individuellt anpassat stöd utifrån behov och önskemål.
Vi arbetar utifrån:
● Lågaffektivt bemötande
● Tydliggörande pedagogik
● Motiverande samtal (MI)
Vi tror på ett respektfullt bemötande, delaktighet och att skapa förutsättningar för självständighet och livskvalitet.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Vi söker nu medarbetare som vill vara en del av vår verksamhet. Arbetet innebär varierande arbetstider med sovande jour, dagpass och kvällspass. Vi har möjlighet att erbjuda arbete på heltid alternativt deltid. Vi kan även vara intresserade av timvikarier som kan arbeta sovande jour.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
● Stöd i vardagliga rutiner
● Socialt och pedagogiskt stöd
● Omvårdnad
● Dokumentation
● Aktiviteter och ledsagning
● Samarbete med kollegor och externa kontakter
Vi söker dig som
● Är trygg, ansvarstagande och empatisk
● Har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa relationer
● Kan sätta tydliga och respektfulla gränser
● Är flexibel och lösningsorienterad
● Gärna har erfarenhet av liknande arbete
Utbildning som exempelvis behandlingsassistent, mentalskötare, stödassistent, undersköterska eller annan relevant erfarenhet är meriterande, men personlig lämplighet värderas mycket högt.Kvalifikationer
● B-körkort för manuell växellåda
● God svenska i tal och skrift
● Utdrag ur belastningsregistret inför anställning
Eftersom verksamheten ligger på landet är tillgång till egen bil en fördel.
Vi erbjuder
● Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
● En trygg och engagerad arbetsgrupp
● Möjlighet att utvecklas inom socialt arbete och omsorg
● En lugn miljö nära naturen
Välkommen med din ansökan till Renatusgården! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: linus@renatus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbsökande". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renatus vård & behandling AB
(org.nr 556932-8692)
Alby Fasternavägen 124-126 (visa karta
)
762 96 RÅNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Renatus Vård & Behandling AB Jobbnummer
9972683