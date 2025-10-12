Behandlingsansvarig kontaktperson öppenvård
2025-10-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en behandlingsansvarig kp till vårt arbetsteam på Södermalm i Stockholm!
Plattform Sthlm arbetar för att ungdomar och vuxna med psykosociala, neuropsykiatriska samt alkohol- och drogrelaterade problem skall ges förutsättningar till att utveckla ett meningsfullt liv. Ett flexibelt arbetssätt med hänsyn till hela problembilden medför att vi kan göra påtaglig skillnad för de flesta vi möter.
Det stöd Plattform STHLM erbjuder utformas individuellt för varje klient, men gemensamt för allt arbete är att det grundar sig i KASAM-teorin (Känsla av sammanhang) där målet är att klientens vardag ska kännas begriplig, hanterbar och meningsfull.
Runt varje klient arbetar ett team bestående av behandlingsansvarig kp, coach och samtalsterapeut. Teamet arbetar enskilt med klienten men även med dennes nätverk. Behandlingsrelationen bygger på flexibilitet och en tät kontakt, där arbetet till stor del sker på klientens egna arenor. Stödet kan till exempel innebära kontakt med olika myndigheter och hjälp att ordna och bibehålla praktik, skola eller arbete. Därtill erbjuds terapeutiska insatser inklusive familjesamtal och telefonstöd på jourtid.
I rollen som behandlingsansvarig kp behöver du kunna arbeta både självständigt och flexibelt, samt vara lyhörd inför såväl klient som uppdragsgivare.
Inom verksamheten erbjuder vi insatserna öppenvård, stödboende, jour- och familjehem samt samtalsterapi. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: info@plattformsthlm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlingsansvarig kp". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Plattform Sthlm AB
(org.nr 556775-9740)
Götgatan 71 (visa karta
)
116 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Plattform Sthlm AB Jobbnummer
9552284