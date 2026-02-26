Behandlare till Ungdomsteamet Lyftet
2026-02-26
Vi behöver dig som vill, kan och vågar!
Arbetsuppgifter
Verksamheten Lyftet består av 17 behandlare och en samordnare samt en sektionschef. Vi arbetar på uppdrag från socialtjänsten och utgår från en systemisk grundsyn där helhets- och familjeperspektiven är betydelsefulla för att nå en förändring. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna i åldern 12-21 år med kriminalitet och/eller substansbruk, samt deras familjer.
I arbetet handlar det ofta om att du är spindeln i nätet där du har kontakt med ungdomen och eventuellt dennes föräldrar och övriga nätverk. Arbetet kräver flexibilitet av medarbetarna, att man skapar förutsägbarhet och strukturer för att kunna arbeta med vägledning och behandling i det sammanhang som ungdomen är som mest mottaglig.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med dina kollegor där du erbjuder samtalsbehandling och vägledning till ungdomar, både individuellt och med deras familjer i öppenvård. Du ansvarar för dokumentation av klientarbetet. Arbetet innebär flexibilitet i hög grad då vi ofta ses där ungdomen och familjen befinner sig. Många samtal sker på annan plats än kontoret. Samverkan med externa aktörer är en väsentlig del av arbetet. Vanliga samverkansaktörer är polis, skola, Maria Skåne Malmö, BUP och Ung Malmö.
Som anställd hos oss erbjuds du intern/extern handledning, kontinuerlig kompetensutveckling, flexibel arbetstid samt möjlighet till semesterväxling och friskvårdsbidrag.Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
• Utbildad socionom, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Flerårig erfarenhet av strukturerat behandlingsarbete gällande unga med kriminalitet och eller substansbruk.
• Utbildning i behandlingsmetoder som exempelvis KBT eller familjeterapi.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska språket och att du kan uttrycka dig väl i tal och i skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom eller samarbeta med socialtjänst, beroendevård eller kriminalvård. Det är även meriterande om du har god kunskap om gällande lagstiftning (ex. SoL, LVU, sekretess). Om du har utbildning i påverkansprogram som är applicerbara för målgruppen, som exempelvis KSL, återfallsprevention och Repulse ser vi även detta som meriterande. Slutligen är det även meriterande om du har erfarenhet av dokumentation i Journal digital, Procapita eller liknande system.
Du är en prestigelös och strukturerad lagspelare med god förståelse för behandlingsprocesser. Självständig och ansvarstagande driver du processer framåt och kommunicerar effektivt i tal och skrift. Ditt bemötande präglas av hög serviceanda, och du brinner för målgruppen och behandlingsarbete.
Du är flexibel, lösningsorienterad och hanterar utmaningar positivt. Arbetstider kan variera med visst kvälls- och helgarbete. Arbetsgruppen har en roterande jourberedskap dygnet runt, där varje medarbetare ansvarar för cirka tre tillfällen per år.
Om arbetsplatsen
Lyftet består av tre grupper; Lyftet, Lyftet Substans/Beroende och Lyftet SIG. Samtliga grupper arbetar med samma målgrupper i olika intensitet och med olika arbetssätt. I samtliga grupper inkluderar klientarbetet hela familjesystemet och metoder som används är KSL, KBT, ACRA, FFT samt metoder inriktade på färdighetsträning så som Repulse. För att säkerställa en god arbetsmiljö i arbetet med en utmanande målgrupp värdesätter vi att all personal har rätt förutsättningar och kollegialt stöd för att utföra sitt arbete. Samtlig personal på Lyftet har extern handledning av psykolog tio tillfällen om året, rådgivning via Samverkanspsykologer (BUP) varannan vecka, behandlingskonferenser i de olika Lyftet grupperna varje vecka, samt individuell ärendegenomgång med samordnare varannan vecka.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat 12 månader
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse. Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Sökande som kallas på intervju skall vid intervjutillfället visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning. Sökande som erbjuds anställning är skyldig att lämna utdrag ur belastningsregister och id-handling (pass eller nationellt id-kort).
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
