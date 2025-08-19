Behandlare till öppenvården!
2025-08-19
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kumla kommun i Kumla
Vill du göra skillnad för människor med beroendeproblematik? Vi söker nu en engagerad behandlare till vår öppenvård på Vuxenenheten.
Vuxenenheten består av 15 medarbetare som arbetar med stöd och myndighetsutövning inom områden som beroende, våld i nära relation, försörjningsstöd, boende och ekonomisk rådgivning. På enheten finns även enhetschef och en gruppledare som ger stöd i det dagliga arbetet.
Hos oss på Vuxenenheten finns ett tydligt fokus på att ge våra kommuninvånare bästa möjliga stöd på hemmaplan. Vi arbetar med en helhetssyn kring skadligt bruk och beroende med sjukdomsbegreppet som utgångspunkt. Hos oss finns både engagemang och kunnighet och vi använder oss av evidensbaserade metoder och arbetssätt för att åstadkomma förändring.
Som behandlare i öppenvården arbetar du med klienter i behov av psykosocialt stöd och strukturerad behandling vid skadligt bruk eller beroende, både enskilt och i grupp. På öppenvården idag arbetar personal med erfarenhet av behandling och med utbildningar inom bland annat Återfallsprevention, CRA, CRAFT, MI. I uppdraget som behandlare ingår även provtagning, uppsökande verksamhet och anhörigstöd. Arbetet i öppenvården sker i nära samarbete med kollegor inom enheten och i rollen som behandlare blir du en viktig del i vårt team där vi sätter individens behov i fokus.
Vi vill att du ska trivas, utvecklas och lyckas med ditt uppdrag. Vi satsar därför på kompetensutveckling och ett nära stöd från kollegor, gruppledare och chef. Vi satsar också på kompetensutveckling för att skapa förutsättningar för dig och dina kollegor att lyckas i arbetet med att uppnå våra mål. Vi erbjuder även goda möjligheter till friskvård i syfte att få en hälsosam arbetsplats.Kvalifikationer
Lämplig bakgrund är en akademisk examen som socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en behandlande roll och/eller med beroendeproblematik.
Vi tror att du som skulle trivas med tjänsten som behandlare hos oss är en person som ser möjligheter och tror på människors förmåga till förändring. Vi tror att du är en person som har förmåga att skapa allians och arbeta strukturerat och målinriktat i behandlingsarbete.
Körkort B är ett krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
