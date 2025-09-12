Behandlare till Mini-Maria Lerum 50%
Lerums kommun / Socialsekreterarjobb / Lerum Visa alla socialsekreterarjobb i Lerum
2025-09-12
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Vill du stötta ungdomar till att göra en förändring via Mini-Maria?
Mini-Maria Lerum är en integrerad öppenvårdsmottagning som gemensamt drivs av region och kommun i vårdsamverkan Alingsås och Lerum (SAMLA). Mottagningen ligger i Alingsås och är tills vidare samlokaliserad med Mini-Maria Alingsås.
Mini-Maria vänder sig till unga upp till 21 år som har problem kopplade till alkohol, narkotika eller spel om pengar. På mottagningen finns behandlare, sjuksköterska, psykolog och läkare som arbetar i team med ungdomarna och deras familjer. För mer info se:https://lerum.se/omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-barn-och-unga/mini-maria-lerum
Som behandlare på Mini-Maria Lerum kommer du möta ungdomar upp till 21 år, och deras familjer, som har oro kopplade till alkohol, droger eller spel om pengar. Du kommer att arbeta med behandling, rådgivning och information till ungdomar och deras anhöriga. De ungdomar du möter kan dels söka själva till mottagningen, dels bli beviljade kontakt med mottagningen som en insats via myndighetsutövande socialtjänst. I arbetet ingår att utforma individuella genomförandeplaner, samverka med andra berörda aktörer och följa upp insatsen.
Till grund för arbetet ligger ett systemiskt, lösningsfokuserat tänkande och MI. Du kommer att möta ungdomar i enskilda behandlande samtal, erbjuda stöttade samtal till ungdomarnas anhöriga och arbeta tillsammans med kollegor i ett tvärprofessionellt team.
På Mini-Maria arbetar vi även aktivt med att sprida information om vår mottagning och dela med oss av vår kunskap till andra samverkansparter, och arbetet innefattar därför en del utåtriktad verksamhet.
Mini-Maria Lerum har en nära samverkan med Mini-Maria Alingsås där motsvarande tjänst finns och möjliggör både kompetensutbyte och stöttning vid exempelvis ledigheter etc.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och har tidigare erfarenhet av behandlade arbete, gärna med ungdomar och familjer där det finns en oro relaterat till alkohol, droger eller spel. Det är önskvärt om du har tidigare erfarenhet av arbete på integrerad mottagning. Du är väl förtrogen med MI och det är meriterande om du har utbildning inom området men även andra kvalificerade behandlingsmetoder så som ÅP, MET, CRA och/eller HAP/CPU samt A-CRA.
För att lyckas i rollen bör du ha en positiv grundpersonlighet, tålamod, ett stort engagemang för ungdomar och ett genuint intresse för målgruppen. För att trivas i rollen bör du vara flexibel, strukturerad, självständig, tycka om att samarbeta och ta dig an nya arbetsuppgifter med nyfikenhet och mod. Du drivs av att samverka och utveckla verksamheten. Du är empatisk och vet vad ett gott bemötande innebär, både i möten med våra brukare och gentemot kollegor och samverkanspartners. Stor vikt kommer att läggas på din personliga lämplighet.
Tjänsten kräver att du innehar B-körkort.
Arbetstiden är dagtid och viss kvällstid.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför den här rekryteringen har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277575". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Kontakt
Enhetschef
Anna-Carin Tonnvik anna-carin.tonnvik@lerum.se 0302-52 24 48 Jobbnummer
9506077