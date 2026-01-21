Behandlare till enheten för relationsvåld
2026-01-21
Är du intresserad av behandling kring våldets uttryck och mekanismer? Vill du vara med och göra skillnad? Då finns ett jobb för dig att söka som behandlare på Enheten för relationsvåld.
Ditt nya jobb
Vi förstärker nu vår öppenvård med ytterligare en medarbetare och söker engagerade och kunniga behandlare till vårt team.
I ditt nya jobb på ERV har du en viktig roll i kommunens arbete mot relationsvåld. I rollen som behandlare bedriver du psykosocialt behandlingsarbete genom både individuella stöd- och behandlingssamtal som gruppverksamhet. Öppenvårdens uppdrag är att ge stöd till såväl våldsutsatta som våldsutövare samt ge stöd och behandling till personer som köper och säljer sex mot ersättning (KAST). Verksamheten utgår från kunskap om normaliserings- och uppbrottsprocesser och evidensbaserade metoder. Öppenvårdens uppdrag innefattar också att bidra med kunskapsspridning genom att föreläsa och delta i andra verksamheters utveckling inom området relationsvåld.
Din kompetens
Socionomexamen eller annan utbildning som bedöms likvärdig enligt Socialstyrelsens föreskrift HSLF/FS 2017:79 (dvs lägst kandidatexamen/180 högskolepoäng). Du har goda kunskaper kring aktuell lagstiftning och praxis inom SoL. Det är meriterande med erfarenhet från arbete inom socialtjänsten och från olika former av psykosocialt behandlingsarbete. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete inom våld i nära relation, med såväl våldsutsatta, våldsutövare samt personer som köper och säljer sexuella tjänster (KAST).
Självklart har du goda kunskaper i svenska språket och du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt har en god läsförståelse. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vi personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Som anställd inom Jönköpings kommun får du ta del av en rad olika förmåner. Läs mer om våra förmåner: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Enheten för relationsvåld (ERV) vänder sig idag till kommunmedborgare över 18 år som blir eller har blivit utsatta för våld av närstående. I enhetens uppdrag ingår också att ge stöd till våldsutövare. I uppdraget ingår också att ge stöd och behandling till våldsutövare och till medborgare som har eller funderar på att köpa sexuella tjänster (KAST). KAST-mottagningen vänder sig till medborgare i Jönköpings län och är en del av arbetet mot sexuell exploatering prostitution och människohandel. Det pågår ett arbete om utökning av uppdrag genom att också erbjuda stöd och behandling till personer som säljer sexuella tjänster (MIKA).
ERV arbetar rådgivande, utreder behov, fattar biståndsbeslut om skydd, stöd och behandling, följer upp insatser samt erbjuder behandling och stöd. Verksamheten är uppdelad i en mottagning, en utredningsgrupp och en öppenvård. På ERV är medborgaren i fokus och arbetet utgår från en helhetssyn med målsättning att individens egna förmågor och resurser ska tillvaratas och stärkas. Delaktighet, inflytande och självbestämmande är bärande principer.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst, heltid, som behandlare på enheten för relationsvåld. Tillträde enligt överenskommelse. Ansökan ska innehålla betyg/intyg, all din tjänstgöring ska kunna styrkas. Ansökningar som inte är kompletta kommer inte att prioriteras.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Urval samt kallelse till intervjuer görs efter att ansökningstiden löpt ut, söndag den 8 februari. Intervjuer för tjänsten genomförs den 20 och 23 februari, söker du tjänsten och blir kallad till intervju behöver du vara tillgänglig den här dagen.
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se nedan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
