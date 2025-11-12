Behandlare skadligt bruk/beroende
Åstorps kommun, Individ & familjeomsorg / Behandlingsassistentjobb / Åstorp Visa alla behandlingsassistentjobb i Åstorp
2025-11-12
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åstorps kommun, Individ & familjeomsorg i Åstorp
Vill du vara med att utveckla vår verksamhet?
Välkommen till Åstorp - Söderåsstaden med mod att pröva nya vägar.
Åstorp ligger strategiskt beläget mitt i nordvästra Skåne med närhet till hav och natur. Här finns möjlighet till härliga upplevelser, då natur och kultur är ett kännetecken för kommunen.
Åstorp befinner sig i en positiv tillväxt med cirka 16 000 invånare. Genom mycket goda väg- och järnvägsförbindelser underlättas arbetspendling.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats, där alla kan göra skillnad. Vi värdesätter den kvalitet som respekt och mångfald tillför. Kommunen arbetar aktivt med hälsofrämjande insatser och har t.ex. tobaksfri arbetstid.
Åstorp är en del av Familjen Helsingborg, vilket erbjuder goda möjligheter till kommunövergripande samverkan och utveckling.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag är att arbeta med människor i missbruk/skadligt bruk samt individer som utsätter eller utsatts för våld både individuellt och i grupp. Du ska också kunna rycka in i ärenden med barn och familj när verksamheten kräver detta.KvalifikationerKvalifikationer
Adekvat högskoleutbildning såsom socionom eller annan likvärdig eftergymnasial utbildning.
Tidigare praktisk erfarenhet inom socialt behandlingsarbete, med särskilt fokus på skadligt bruk och beroende samt våld i nära relationer.
B-körkort
Har du tidigare arbetat med barn och familjer är detta meriterande.
Det är meriterarande om du tidigare arbetat inom kommunal verksamhet så som öppenvård eller liknande.
Personliga egenskaper :
Vi söker dig som kan bidra med ett nyfiket intresse för människor i din omgivning både när det gäller kollegor, de vi är till för samt samverkanspartners. Arbetsuppgifterna kräver att du är grundad i dig själv och kan stå kvar i utmanande situationer. Du behöver trivas med att arbeta självständigt såväl som i grupp. Du ska vara utvecklingsinriktad och ha ett intresse för att utveckla följa upp och utvärdera verksamhetens insatser. Du arbetar i enlighet med kommunens mål och riktlinjer och är lojal gentemot desamma.
Som kollega uppskattar vi mycket om du har humor, är snäll och samarbetsvillig samt bidrar till ett gott arbetsklimat.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring, vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps kommun
(org.nr 212000-0936) Arbetsplats
Åstorps kommun, Individ & familjeomsorg Kontakt
Enhetschef, Öppenvården
Linnea Spjut linnea.spjut@astorp.se 042-643 74 Jobbnummer
9600305