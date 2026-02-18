Behandlare Sjöarp Gruppbostäder 75 %
Kommunsamverkan Cura Individutveckling / Vårdarjobb / Ronneby Visa alla vårdarjobb i Ronneby
2026-02-18
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kommunsamverkan Cura Individutveckling i Ronneby
, Karlskrona
, Karlshamn
, Olofström
, Sölvesborg
eller i hela Sverige
Cura Individutveckling är ett kommunalförbund med länets kommuner som medlemmar. Vårt uppdrag är att bedriva verksamheter där kommunerna ser fördelar med samordnade insatser. Vår värdegrund baseras på värdeorden bemötande, engagemang, trygghet, utveckling och professionalitet.
Sjöarp Gruppbostäder har i uppdrag att möta medlemskommunernas behov av placeringar avseende vuxna personer med autism med en svår problematik. Sjöarp kan erbjuda ett integrerat boende med daglig verksamhet i en lugn och trygg miljö strax utanför Bräkne-Hoby.
Sjöarp gruppbostäder har totalt 13 boendeplatser fördelat på 5 boenden. Målgruppen är varierad. Någon har större omvårdnadsbehov medan du också kan möta högfungerande autism.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Som behandlare stöttar du klienten med personlig omvårdnad och en meningsfull vardag och fritid. Du följer klienten hela dagen, även i den dagliga verksamheten där sysselsättningen anpassas efter klientens egna behov och förutsättningar.
För att skapa trygghet för klienterna använder vi tydliggörande pedagogik, som har sitt ursprung i TEACCH-pedagogiken, samt lågaffektivt bemötande och MI.Kvalifikationer
Vi vill att du som söker har relevant eftergymnasial utbildning inom beteendevetenskap, socialt arbete eller pedagogik, alternativt relevant gymnasieutbildning så som vård och omsorg eller barn och fritid med inriktning pedagogiskt och socialt arbete. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande. Har du erfarenhet av att möta personer med självskadebeteende och utåtagerande är det också bra.
Arbetet ställer stora krav på att du har ett tryggt och lugnt sätt och en god samarbetsförmåga. Kvalitetssäkringsarbete och dokumentation kräver att du kan kommunicera tydligt i tal och skrift och har datorvana.
Du måste ha B-körkort (manuell) och godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
ÖVRIGT
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online och inte via e-post eller i pappersformat. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C306864". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kommunsamverkan Cura Individutveckling
(org.nr 222000-0711) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cura Individutveckling Kontakt
Verksamhetschef Sjöarp
Sofia Landerman Rejhed sofia.rejhed@curaindivid.se 072-161 32 19 Jobbnummer
9749378