Behandlare öppenvården Tellus
2025-09-29
I natursköna Karlskoga händer det mycket spännande just nu. I vår stad har du alltid nära till både vacker natur och den högteknologiska industrinäringen. Vi erbjuder dig en välkomnande arbetsplats där människor och innovationer får växa. Välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!
Socialförvaltningen arbetar för att alla medborgare, vid behov ska kunna få det stöd som de i olika situationer kan behöva. Detta görs inom ramen för socialtjänstens uppdrag och olika lagstiftningar samt utifrån socialförvaltningens värdegrund. Det kan gälla hemvård, särskilt boende, råd och stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, eller hjälp vid missbruksproblem. Inom förvaltningen finns också kommunens kompetensförsörjningsenhet.
Socialförvaltningen är uppdelad i fem områden Hemvård, vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt området för personer med funktionsnedsättning.
När en av våra medarbetare på Tellus har fått möjlighet till nya utmaningar internt inom vår organisation så söker vi nu en behandlare.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som behandlare på öppenvården blir du en del av vår redan etablerade öppenvårdsverksamhet Tellus, en arbetsgrupp om två personer. Tellus arbetar med KBT-behandling, återfallsprevention och MI som genomgående behandlingsmetod, både individuellt och i grupp.
Som behandlare på Tellus utgår du från ett samsjuklighetsperspektiv. Du arbetar i team med vården, socialmedicin, bosam och övriga socialförvaltningen.
Som behandlare på Tellus arbetar du för att individen ska uppnå KASAM, uppleva höjd livskvalité och bli en självklar del i samhället, dess tillgångar och sociala skyddsnät.
Arbete sker dagtid måndag - fredag. Vi har flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag 3000 kr/år.Kvalifikationer
Du som söker till oss har utbildning och erfarenhet av KBT-baserat behandlingsarbete. Du har även erfarenhet av socialt förändringsarbete i praktiken. B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har
* flerårig erfarenhet av att arbeta med öppen-/ slutenvård för individer som lider av beroendesjukdom, psykiskt ohälsa och social utsatthet.
* erfarenheter av att arbeta med kriminellt belastade personer.
Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl och slutför det som påbörjats. Du är trygg och skapar således trygghet hos de personer du arbetar med och har en en förmåga att skilja på sak och person. Du arbetar för att skapa och vårda relationer såväl till brukare som kollegor.
Du ska brinna för arbete med människor som befinner sig i utanförskap, där kriminalitet och den livssituation det medför, är den enskilt största svårigheten i individens liv.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi kommer att påbörja och genomföra anställningsintervjuer fortlöpande under ansökningstiden.
Registerkontroll
För att få arbeta brukar- och patientnära ska du lämna registerutdrag från polisens belastningsregister. Du ska själv begära utdrag hos Rikspolisstyrelsen med blanketten "Utdrag ur belastningsregistret" i blankettarkivet från polisens webbplats.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem. Vänd dig istället till PA-support (HR-avdelningen) tel: 0586-610 55 för vidare hantering.
Karlskoga kommun ingår i finskt förvaltningsområde och har därmed ett ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda förskoleverksamhet och äldreomsorg på finska. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
