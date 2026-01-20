Behandlare och behandlingsassistent
2026-01-20
Botorp HVB växer så det knakar och söker nu personal för tillsvidaretjänst och vikariattjänst.
Ditt jobb består i huvudsak av stöd, omvårdnad och tillsyn av våra barn.
På Botorp behandlingshem bor ungdomar mellan 13-20 år som av olika anledningar inte kan bo hemma.
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för att arbeta med unga killar och tjejer som behöver en trygg, stabil grund för att kunna gå vidare i livet. Du är professionell, lyhörd, ansvarstagande, självständig och har förmågan att sätta gränser och arbeta strukturerat. Du har lätt för att skapa relationer och har tålamod och förmågan att se skillnad på människa och problematik.
Arbetet innebär att skapa en trygg miljö för ungdomarna genom en strukturerad och meningsfull vardag.
Utbildningar såsom t. ex Socialpedagog, Fritidspedagog, behandlingsassistent, behandlingspedagog, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig är meriterande.
Erfarenhet av KBT och arbete med barn och unga i liknande verksamhet är meriterande.
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift krävs för tjänsten.
Körkort är ett krav.
Vi rekommenderar att du som är sökande till tjänsten beställer ett utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister så snart som möjligt. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Personligt brev och CV skickas till jobb@botorphvb.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
