Behandlare (natt) till Eksätra HVB
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser / Socialsekreterarjobb / Uppsala Visa alla socialsekreterarjobb i Uppsala
2025-10-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser i Uppsala
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Eksätras målsättning är att erbjuda en individuellt anpassad behandling i en trygg, utvecklande och hemlik miljö. Du blir en del av ett engagerat team med stora möjligheter att göra skillnad för ungdomar och deras familjer. Låter det intressant? Då ska du läsa vidare och söka jobbet redan idag!
Eksätra HVB är ett kommunalt behandlingshem för barn och ungdomar i grundskoleålder med neuropsykiatrisk diagnos eller svår beteendeproblematik. Ofta med problematisk skolfrånvaro.
Eksätra HVB har plats för sex barn och ungdomar. Barn och ungdomar på Eksätra HVB är oftast placerade enligt Socialtjänstlagen (SoL). Personalen består av bland annat socionomer, fritidspedagoger, beteendevetare, psykolog och behandlingsassistenter. Verksamheten har också egen kock.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Du jobbar vaken natt enligt schema, för att stötta och skapa trygghet för de placerade ungdomarna. Arbetsuppgifter inkluderar att finnas till för ungdomarna både praktiskt och genom samtal. Det kan innebära att sitta med en ungdom som har svårt att somna, ge medicin eller snygga till i huset så att det känns hemtrevligt. Vi lägger stor vikt vid att nätterna fungerar väl för ungdomarna då det påverkar deras mående på dagarna.Publiceringsdatum2025-10-07Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst 2 års eftergymnasial utbildning. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av målgruppen och av nattarbete
Har du högskoleutbildning inom socialt arbete ses det som meriterande.
Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer. Du behåller ett realistiskt perspektiv på olika situationer och fokuserar på rätt saker. Vidare är du utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang och du skapar kontakter och underhåller relationer. Dessutom ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Zorica Petkovic, enhetschef, 018-727 23 29.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34 och Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCN-2025-00834". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning barn och ungdom insatser Kontakt
Enhetschef
Zorica Petkovic zorica.petkovic@uppsala.se 018-727 23 29 Jobbnummer
9545635