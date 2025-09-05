Behandlare/Medlevare
2025-09-05
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
, Mariestad
Verksamhetens målgrupp är flickor i åldrarna 14-19 år med anknytnings/traumaproblematik. Vrågårdens HVB ägs av Aldrig Ensam AB, ett litet, familjeägt, oberoende företag som även driver ett stödboende.
Vår verksamhet bygger i grunden på Lifespan integration therapy, en relativt ny psykoterapiform som varaktigt skapar förändring i känslomönster/reaktionsmönster genom att påverka/läka de neurala nätverken. Vrågårdens behandlare och lokaler utgör den trygga miljö där våra inskrivna ungdomar får möjlighet att, utifrån de effekter Lifespanterapin ger, nyorientera sig och träna. Våra verktyg i den processen är lågaffektivt bemötande, lösningsfokus, starkt engagemang, och utpräglat teamarbete. Vi lyssnar för att höra och förstå.Publiceringsdatum2025-09-05Kvalifikationer
Verksamheten är på flera sätt en "pionjärverksamhet", vårt koncept utgör en ny behandlingsform på HVB. Du behöver därför vara öppen och mottaglig för att sätta dig in i målgruppens problematik/behov, beredd att ompröva gamla synsätt/förklaringsmodeller du kan ha med dig från din grundutbildning eller verksamheter du arbetat i, och läsa på lite/ta in ny kunskap för att kunna vara en del av helheten hos oss.
Vi söker dig som har kunskap (särskilt kring anknytning och trauma), starkt intresse för, och erfarenhet av behandlingsarbete med målgruppen, som förstår hur viktiga bärande relationer är på ett HVB, och varför detta förutsätter ett engagemang utöver genomsnittet hos medarbetarna i personalgruppen. Det krävs förmåga att härbärgera ungdomarnas känslolägen genom behandlingsprocessen, vilket förutsätter att ha god självkännedom.
Du behöver obehindrat kunna formulera dig i text, dokumentera i journaler, skriva genomförandeplaner och månatliga behandlingsrapporter.
Vi erbjuder ett entusiastiskt och välmotiverat team, och goda utvecklingsmöjligheter då vårt långsiktiga mål är att alla behandlare hos oss ska vara Lifespanterapeuter. Du behöver vara beredd att själv prova på terapiformen, för att bygga insikt om dess funktion i behandlingen.
Förutom att vara engagerad, behöver du vara uthållig, trygg, och bekväm i en föränderlig vardag. I arbetet förstår du att du är en del av en förändringsdrivande helhet, som dessutom förutsätter att vi lever som vi lär. Engagemang är viktigt, även då det behövs exempelvis sjukvikarier, då medarbetarnas relationer till de placerade ungdomarna är en central bärande del i verksamheten.
Arbetet ställer krav på gott bemötande, gemensamt pedagogiskt förhållningssätt, och ett gemensamt upprätthållande av strukturer. Vi tillämpar ett minimum av regler/rutiner, men de vi har måste vi alla stå fast vid och ta personligt ansvar för.
Meriterande är kunskaper om, och erfarenhet av, miljöterapi, lågaffektivt bemötande, lösningsfokus, MI, och certifiering för arbete med olika manualbaserade behandlingsprogram. Även intressen och bikunskaper som kan vara till nytta för verksamheten är meriterande.
• Eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, omvårdnad, psykiatri eller annan utbildning som prövas likvärdig av arbetsgivaren.
• Arbetslivserfarenhet inom socialt arbete/vård och omsorg/psykiatri
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och mognad
• Körkort är ett krav
Arbetet innebär medlevarskap (flerdygnspass, för närvarande 2 till 3 dygn, med 2 till 3 dygns vila emellan samt en 9-dagars ledighet i slutet av varje 3 veckors schemacykel ).
Intervjuer sker löpande och tjänsten kommer tillsättas inom kort, så välkommen in med din ansökan.
Vi tillämpar provanställning. Lämna löneanspråk i samband med ansökan.
Beställ gärna utdrag från belastningsregistret (det specifika för HVB) redan före en eventuell intervju.
Vid intresse kontakta vår enhetschef/lifespanterapeut Jonas Lamprecht, på mail: jonas.lamprecht@aldrigensam.nu
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: jonas.lamprecht@aldrigensam.nu
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559017-8603), https://aldrigensam.nu/#HVB
Väring Vrågården 1 (visa karta
)
541 96 VÄRING Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Enhetschef, Lifespanterapeut
Jonas Lamprecht jonas.lamprecht@aldrigensam.nu Jobbnummer
9494912