Befälsförstärkning (BFA), I 21 Sollefteå
2026-04-16
Om enheten
Vi söker nu befälsförstärkning som vill utvecklas inför vidareutbildning mot yrkes- eller reservofficerGrundutbildningsbataljonen Ångermanlands Infanteribataljon (Infbat) vid I21 i Sollefteå utbildar värnpliktiga till flera olika krigsförband. Bataljonen har satts upp under 2024 och genomför sitt första utbildningsår med omkring 100 värnpliktiga. Inför inryck 2026 nästan fördubblas antalet värnpliktiga och bataljonen sätter upp sitt andra GU-kompani, Funktionskompaniet vid sidan av befintliga Norrlandsskyttekompaniet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som befälsförstärkning (BFA) stödjer du plutonens yrkesofficerare i främst utbildningsverksamheten. Tillsammans med befälen planerar och genomför du utbildning av plutonens värnpliktiga inom olika tjänstegrenar. På bataljonen finns flera olika typplutoner och dessa utbildar årligen 20-50 värnpliktiga per pluton. Som befälsförstärkning kan du eventuellt få möjlighet att truppföra under årets övningar.
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på ett år. Anställningen riktar sig främst till dig som har för avsikt att söka yrkes- eller reservofficersutbildning med skolstart under 2027.
Vi söker befälsförstärkning till följande plutoner:
Skytte-pluton
GRK-pluton
Stab och Tross-pluton
UH-pluton
REP-pluton
Lednings-pluton
Ange i din ansökan om du har önskemål om placering på en särskild pluton.
För att kunna söka krävs att du genomför alternativt tidigare genomfört militär grundutbildning med godkänt betyg
Meriterande
Genomfört värnplikt i chefsbefattning
Körkort B
Militära förarbevis
Mekaniker på rep-plutonDina personliga egenskaper
Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga som sätter gruppens resultat före dina egna
Har ett gott ledarskap
Visar respekt för din omgivning och välkomnar olikhet
Har ett högt säkerhetsmedvetande
Är flexibel och beredd att arbeta under provisoriska förhållanden
Har förmåga att arbeta självständigt, att se helheten och fatta beslut i linje med högre chefs vilja
Är noggrann samt har förmågan att växla tempo när så krävs
Kan säga ifrån om du tycker att något är fel, men förmågan att genomdriva chefens beslut även om du inte samtycker
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid rekryteringen
I ansökan ska följande handlingar bifogas:
CV
Personligt brev
Referenser
Eventuella intyg om genomförd utbildning både inom och utom Försvarsmakten
Eventuella intyg om genomförd internationell tjänstÖvrig information
Befattningen BFA är en tidsbegränsad anställning om 12 månader
En anställning i Försvarsmakten innebär skyldighet att tjänstgöra i internationell tjänst
Individuell lön tillämpas i Försvarsmakten, flexibel arbetstid inom vissa ramar tillämpas
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen
Befattningen innebär att tjänsteresor och utbildning på annan ort förekommer, även deltagande i övningsverksamhet kan innebära frånvaro och att arbetet bedrivs under andra tider än ordinarie arbetstid
Arbetsort: Sollefteå
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Frågor angående befattningen besvaras av:
Markus Olsson, Chef Ångermanlands Infanteribataljon nås via Försvarsmaktens växel - tel:08-788%2075%2000
Fackliga företrädare:
SACO, 08-613 48 00
SEKO, 0770-45 79 00
OFR/S, 08-402 40 00
OFR/O, 08-440 83 30
Ovanstående kontaktpersoner kan nås via Försvarsmaktens växel - tel:08-788%2075%2000
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-20
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-121444".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Hågesta 1 (visa karta
)
881 41 SOLLEFTEÅ
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Vincent Danielsson vincent.danielsson@mil.se
9858817