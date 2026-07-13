BatMAX PostDoc at MAX IV (XRD-CT)
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Dina team
Projektet är ett samarbete mellan MAX IV (närmare bestämt strålröret DanMAX), BatMAX-hubben och Chalmers tekniska högskola. Tjänsten är en spännande möjlighet för en kandidat som vill arbeta i en miljö präglad av nära samarbete mellan många tätt sammankopplade team.
DanMAX, som ingår i Hard X-ray Group vid MAX IV, är ett strålrör inom materialvetenskap som specialiserar sig på X-ray diffraction och full-field imaging tekniker. Strålröret har bred användargrupp, som spänner från fysik och kemi till medicinsk vetenskap. En betydande del av användarbasen bedriver forskning om batterier och batterimaterial.
Denna postdoktortjänst inom röntgendiffraktion och datortomografi (XRD-CT) är knuten till Division of Solid Mechanics vid Lunds universitet. Forskningen inom solid mechanics vid Lunds universitet är särskilt inriktad på teoretiska, numeriska och experimentella aspekter av materialmekanik. Avdelningen bedriver en omfattande verksamhet inom utveckling och tillämpning av X-ray och neutronmetoder för materialforskning samt, bland annat, forskning för att förstå de kopplade elektrokemisk-mekaniska processerna i fastfasbatterier; forskningen är kopplad till det bredare batteriforskningssamhället i Lund.
Projektet
Projektet kommer att bedrivas inom BatMAX-hubben vid MAX IV, som är ett konsortium bestående av fyra universitet (Chalmers, Lund, Uppsala och Århus), vilka kommer att samarbeta nära för att ta itu med utmaningar kopplade till natriumjonbatterier i fast tillstånd genom sex veckors stråltid per år fördelat på sex olika strålrör. BatMAX-hubben är kopplad till Battery Matrix, en intern grupp vid MAX IV som möjliggör samarbete över hela laboratoriet inom batteriforskning. Denna postdoktorstjänst kommer att spela en aktiv roll i aktiviteter som spänner över flera strålrör, både genom BatMAX-hubben och Battery Matrix.
Tjänsten är en av tre postdoktorstjänster knutna till BatMAX-konsortiet, var och en med olika inriktning, som kopplar samman universitetsgrupperna med MAX IV. Tjänsterna finansieras genom det nationella strategiska initiativet COMPEL, som syftar till att stärka batteriforskning och utbildning i Sverige.
DanMAX har sedan en tid tillbaka erbjudit XRD-CT-experiment som en del av användarprogrammet, men metodiken har inte optimerats. I detta projekt kommer vi att optimera skanningsmetoden, hårdvaran och analysprogramvaran för att göra denna kraftfulla metod mer tillgänglig och användbar. Nyligen har nya diamant-CRL:er anskaffats till DanMAX, vilket kommer att möjliggöra en fokusering av strålen till cirka 1–2 μm och därmed avsevärt förbättra den möjliga upplösningen. I kombination med våra snabba tomografibord och förbättrad skanningssekvensering kommer betydande förbättringar av den tidsmässiga och rumsliga upplösningen att bli möjliga, vilket kommer att möjliggöra en utvidgning av tillämpningsområdet för denna typ av experiment inom batteriforskning, liksom inom många andra forskningsområden. Projektet kommer även att omfatta utveckling av algoritmer för iterativ rekonstruktion och brusdämpning i syfte att förbättra kvaliteten på de rumsligt upplösta XRD-data.
MAX IV och BatMAX-konsortiet söker en postdoktor som ska:
Leda utvecklingen av röntgendiffraktion och datortomografi (XRD-CT) vid strålröret DanMAX i nära samarbete med gruppen för solid mechanics vid LU.
Delta vetenskapligt och tekniskt i BatMAX-projektet i samarbete med konsortiet.
Delta i MAX IV Battery Matrix, särskilt i projekt som spänner över flera strålrör.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att:
Arbeta vid strålröret DanMAX. Mer specifikt leda utvecklingen av XRD-CT, inklusive utveckling av hårdvara, skanningsalgoritmer och rekonstruktionsprogramvara.
Delta i driften av strålröret, dvs. användarsupport, underhåll av hårdvara och programvaruutveckling, med fokus på batteriforskning och tillämpningen av XRD-CT.
Bedriva experimentell forskning som utnyttjar XRD-CT för batteriforskning.
Delta i BatMAX-konsortiet, inklusive planering av stråltider, genomförande av experiment, analys av resultat och författande av vetenskapliga artiklar.
För att lyckas i rollen krävs det att du har följande kvalifikationer:
Doktorsexamen i kemi, fysik, ingenjörsvetenskap eller ett närliggande ämne.
Dokumenterad erfarenhet av X-ray imaging/diffraktionstekniker, t.ex. XRD-CT, 3D-XRD, μ/nanoCT, STXM eller liknande.
Erfarenhet av datorprogrammering för dataanalys, t.ex. Python.
Dokumenterad förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Utmärkta kunskaper i engelska samt god kommunikations- och samarbetsförmåga.
Följande ses som meriter:
Kunskaper inom tomografiska rekonstruktionstekniker.
Erfarenhet av experiment vid synkrotron- och/eller neutronkällor.
Erfarenhet av och god förståelse för elektrokemin, inklusive batterier.
Kunskap om solid-state och/eller natriumjonbatterikemi.
Erfarenhet av användarsupport vid användaranläggningar.
Behörighet
För att kunna tillsättas på en postdoktorstjänst krävs att den sökande har en doktorsexamen eller en internationell examen som anses motsvara en doktorsexamen inom tjänstens ämnesområde, och att denna examen har avlagts högst tre år före sista ansökningsdag. Under särskilda omständigheter kan doktorsexamen ha avlagts före de ovannämnda tre åren.
För annonsen i sin helhet och ansökan, besök: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:943545/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
P.O. Box 118 (visa karta
)
221 00 LUND Arbetsplats
Lund University, MAX IV Kontakt
Mads Jørgensen mads.jorgensen@maxiv.lu.se +46462226728 Jobbnummer
10000997