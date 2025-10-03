Båstads bibliotek söker timvikarier
Omgivet av hav i tre väderstreck, med vacker natur och goda kommunikationer är Båstads kommun en modern idyll med fullskalig service. Vårt strategiska läge på Bjärehalvön med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör oss dessutom till en attraktiv pendlingskommun och kreativ mötesplats för olika människor, erfarenheter och kompetenser.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap samt att attrahera människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans gör skillnad varje dag. Genom samarbete och utveckling samt kompetenta och engagerade medarbetare, ger vi god service till våra medborgare.
Båstads bibliotek är en viktig plats för kommunens invånare där litteratur, kultur och kunskap står i centrum. Vi är en demokratisk arena där besökare kan söka kunskap, inspireras av kultur eller bara mötas och umgås. Vår vision är att vara en öppen och välkomnande plats som inspirerar till läslust och erbjuder ett brett utbud av tjänster och aktiviteter, både för väntade och oväntade möten.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara en del av det löpande biblioteksarbetet, med särskilt fokus på att möta och hjälpa våra besökare på plats. Du kommer att ge stöd till besökare som behöver hjälp med att använda olika digitala verktyg. Dessutom hjälper du till med att ge lästips och vägledning när besökarna söker efter böcker att låna eller har andra frågor. Arbetet kan förläggas till huvudbiblioteket i Båstad eller något av våra filialbibliotek. Tjänstgöring på kvällar och helger kan förekomma.
Som vikarie hos oss kommer du att:
* Bemanna informationsdisken och ge service till våra besökare.
* Hjälpa till med bokuppsättning, hantering av medier och enklare teknisk support.
* Bidra till att skapa en trivsam miljö på biblioteket.
* Utföra övriga förekommande arbetsuppgifter på folkbibliotek.Kvalifikationer
Vi söker dig som har påbörjat/avslutat någon form av högskoleutbildning inom Biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning vi bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har arbetat på bibliotek eller inom någon annan typ av servicearbete, publik verksamhet, eller pedagogisk verksamhet. Nästan lika viktigt som en formell utbildning är din personliga kompetens och förmågan att möta människor i olika situationer.
Vi söker dig som:
* Är bekväm med att möta människor i olika situationer och har ett inkluderande och serviceinriktat förhållningssätt.
* Har ett intresse för kultur och litteratur, med en vilja att förmedla lästips till besökare i alla åldrar.
* Är van att hantera digitala tjänster och har god datorvana.
* Behärskar svenska väl i tal och skrift och gärna fler språk (meriterande).
* Du är flexibel och kan arbeta med kort varsel vid behov.
Tjänsten passar dig som vill arbeta i en varierad och social miljö, där du får bidra till att skapa trivsel och inspiration för bibliotekets besökare. Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervjuer under hela ansökningsperioden.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser fram emot att få veta mer om dig!
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Kommunala avtal gäller. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Rökfri arbetstid tillämpas.
Fackliga representanter nås via respektive fackförbunds webbplats.
Välkommen med din ansökan!
