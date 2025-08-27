Basenhetschef habilitering
Region Kalmar län / Sjukvårdschefsjobb / Västervik Visa alla sjukvårdschefsjobb i Västervik
2025-08-27
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Västervik
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Högsby
eller i hela Sverige
Vi erbjuder
Stimuleras du av en viktig, ansvarsfull och givande chefsroll där du tillsammans med medarbetare arbetar proaktivt för att erbjuda patienter ett gott bemötande samt de förutsättningar som behövs för att kunna klara av så mycket som möjligt i vardagen? Då kanske detta är jobbet för dig!
Uppdraget som basenhetschef innebär att du ansvarar för verksamheten, medarbetare och ekonomi samt följer upp verksamhetens mål och resultat.
Din roll är viktig utifrån verksamhetens utvecklings-och tillgänglighetsarbete, där effektiva arbetssätt, digitalisering-och samverkansfrågor inom såväl habiliteringsverksamheten som regionen ligger i fokus. I uppdraget ingår att säkerställa att verksamheten följer med i den medicinska utvecklingen med en tillgänglighet som passar målgruppen för våra insatser. Att se till helheten i de olika teamen blir viktigt och gör att vi fortsätter att arbeta effektivt och smartare för att möta behovet av våra tjänster.
I Region Kalmar län har vi valt att arbeta med och utbilda våra chefer inom det utvecklande ledarskapet (UL) som kännetecknas av att vara föredömlig, visa personlig omtanke och att kunna inspirera och motivera sina medarbetare.
Vi söker
Du är en nyfiken engagerad ledare som är nytänkande, lösningsorienterad och relationsskapande med organisationens bästa i fokus vid agerande och beslut. Du fortsätter att leda, inspirera och utveckla verksamheten tillsammans med oss. Verksamheten driver du framåt på ett tydligt och effektivt sätt med en välutvecklad förmåga att sätta patienters bästa i fokus och ser möjligheter i att samverka med flera olika verksamheter utifrån behov. Vi tror på ett tydligt och utvecklingsinriktat ledarskap där samarbete är i fokus. Du som ledare tar ansvar för måluppfyllelse och stödjer på det sätt som behövs för att gruppen ska prestera. Du har en akademisk examen med inriktning inom hälso-och sjukvård eller annan relevant inriktning. Det är meriterande om du har genomfört ledarskapsutbildning och/eller tidigare arbetat som chef/ledare.
Som person har du god självinsikt och har förmåga att dra lärdom av erfarenheter och feedback från omgivningen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan till oss!
Vår arbetsplats
På våra arbetsplatser är vi stolta över vår bredd av kompetens som våra medarbetare besitter och det samarbete vi har. Basenheten består av barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syncentralen. Vi har 48 tjänster inom verksamheten inom 13 olika professioner och olika bakgrund. De olika professionerna och vår bakgrund gör att arbetet blir stimulerande, utvecklande och utmanande. Det är här vi behöver erfarenheten av chefs- och/eller ledarskapet för att organisera och leda verksamheten i rätt riktning och utmana kraven som ställs på oss. Utöver samarbetet inom vår egen verksamhet har vi många samverkanspartners såväl inom regionen samt utanför, till exempel kommuner och skolor. För att nå de målen och den efterfrågan som ställs på oss krävs det att vi arbetar öppet, engagerat och kunnigt.
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/563". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Västerviks sjukhus Kontakt
Sibylle Loo, Sjukhuschef 010-3587414 Jobbnummer
9477486