Bartenders/Serveringspersonal
Isabellas food AB / Servitörsjobb / Kalmar Visa alla servitörsjobb i Kalmar
2026-07-27
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Vi söker dig som vill ingå i ett positivt arbetsteam, och gärna har erfarenhet inom restaurang, bar, köket etc. Arbetet kräver stresstålighet och flexibilitet.
Tillgänglig för omedelbar anställning Flexibel tidsmässigt
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: heenryho@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Isabellas food AB
(org.nr 559306-2713)
Unionsgatan 20 Kalmar (visa karta
)
392 33 KALMAR Arbetsplats
Henrystable20 Kontakt
Henry Ho heenryho@gmail.com 0706699383 Jobbnummer
10013518