Bartenders/Serveringspersonal

Isabellas food AB / Servitörsjobb / Kalmar
2026-07-27


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Vi söker dig som vill ingå i ett positivt arbetsteam, och gärna har erfarenhet inom restaurang, bar, köket etc. Arbetet kräver stresstålighet och flexibilitet.
Tillgänglig för omedelbar anställning Flexibel tidsmässigt
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: heenryho@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Isabellas food AB (org.nr 559306-2713)
Unionsgatan 20 Kalmar (visa karta)
392 33  KALMAR

Arbetsplats
Henrystable20

Kontakt
Henry Ho
heenryho@gmail.com
0706699383

Jobbnummer
10013518

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