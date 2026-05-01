Bartender till Pitcher`s Gävle
2026-05-01
Pitcher's är din lokala gastropub där ett gediget hantverk och umgänge med vänner står i centrum. Hit kan du komma för att få god mat och dryck, men även för att koppla av en stund i goda vänners lag.
Pitcher 's Gävle är uppbyggd kring ett spännande koncept bestående av flera olika spännande ölsorter såväl som på tapp och flaska. Till dessa ölsorter serveras en enkel men vällagad meny inspirerat från de europeiska köken. Puben visar sport på tv-apparaterna och det finns även en mängd olika evenemang/aktiviteter att sysselsätta sig med som exempelvis shuffleboard.
Här på Pitcher 's Gävle kommer vi jobba vi som ett team vilket är extra viktigt i vår ibland ganska stressiga bransch, vill du bli en i familjen är det hit du ska komma.
Så vad söker vi?
Till detta spännande koncept söker vi nu heltid/deltidspersonal baren. Vi ser gärna att du som söker har minst två års yrkeserfarenhet inom branschen. Du skall vara service-minded samt ha ett intresse gällande mat och dryck. En självklarhet är att du har god moral mot dina kollegor och våra kära gäster. Vi anser att det är viktigt att du ser din anställning som långsiktig. Som anställd hos oss har du goda möjligheter att utvecklas inom vår koncern.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som är social och utåtriktad då denna restaurang har mycket stamgäster. Noggrannhet är av största vikt samt ett organiserat arbetssätt.
Du som söker kommer bli en av oss och då vi är måna om att vi ska trivas på jobbet vill vi att du som söker har samma inställning.
Anställningen kommer omfatta sedvanliga arbetsuppgifter så som Ala carte servering vilken innebär att du som söker ska ha tidigare erfarenheter av detta. Arbetstiden är förlagd till främst kvällar och helger med schema på månadsbasis. Då vår främsta styrka här på Pitcher 's Gävle är gästen i fokus är det extra viktigt att du som söker är flexibel och lyhörd. Är det dig vi söker? Välkommen in med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: berk.bozlak@pitchers.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bozlak Gastropub AB
Norra Kungsgatan 3
803 20 GÄVLE Arbetsplats
