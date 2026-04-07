Bartender/Servitör
Hasselblads Kök AB / Servitörsjobb / Gotland Visa alla servitörsjobb i Gotland
2026-04-07
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hasselblads Kök AB i Gotland
Smakrike Krog & Logi är en restaurang och ett litet hotell där köket är hjärtat. Vi ligger mitt i Ljugarn bara ett stenkast från den fantastiska stranden och härliga naturområden. Vi har stort fokus på att laga mat med lokala råvaror efter säsong. Vi har under alla år varit med i White Guide och vi är även med i Kulinariska Gotland som är en sammanslutning av några av Gotlands bästa restauranger. Vi jobbar med ett hållbarhetstänk som märks i allt från val av råvaror till hur vi behandlar våra gäster och personal. Målet är att vi alla skall kunna vara stolta över allt vi gör på jobbet och att personalen trivs och vill återvända. I vår matsal serverar vi det bästa som vi kan erbjuda för säsongen i form av 5-rätters Smakmenyer. Vi har även en bar där våra gäster kan njuta av något gott att dricka. Sommartid har vi en grönskande trädgård där vi serverar allt från drinkar till godsaker som vårt kök trollar fram. Vår personal är vår bästa tillgång och vi gör vårt yttersta för att alla skall trivas och få de redskapen du behöver för att göra ett fantastiskt jobb hos oss. Vi är ett relativt litet gäng som jobbar tajt ihop, där alla är lika viktiga för oss.
Vi ser att du är en person som brinner och känner stolthet för ditt yrke och tycker om att inspirera andra och bli inspirerad!
Du har några års erfarenhet av servering och är duktig på att göra drinkar, har förmågan att se och känna av andra människor. Vi vill att du engagerar dig i våra gästers välbefinnande och gillar att ge våra gäster service utöver det vanliga. Vi tror du är kreativ, självständig och har förmågan att se vad som behöver göras. Du är inte rädd för att ta egna intiativ för att lösa uppgifter på bästa sätt. Vi ser gärna att du har vinkunskaper då det är viktigt del av gästens helhetsupplevelse att kunna rekommendera och sälja rätt dryck till maten.
Som person vill du vara en del av ett team, där vi jobbar tillsammans mot samma mål. Vi tror att det är naturligt för dig med att ge våra gäster ett varmt välkomnande och personlig service. Har du koppling till Gotland och Ljugarn ser vi det som en fördel. Som servitör/servitris hos oss på Smakrike behöver du ha erfarenhet från a'la carte servering då det i arbetsuppgifterna ingår servering i alla våra avdelningar. Vi har restaurangen öppet från midsommar och söker nu förstärkning inför sommaren!
Jobbet är mestadels kvällstid, vi jobbar mycket med de underbara råvarorna som finns här på ön och vill att alla gäster får en måltidsupplevelse utöver det vanliga. I matsalen samt vår inglasade veranda, jobbar vi med en 5-rätters Smakmeny som vi byter efter säsong och tillgång på råvaror. Till detta serveras ofta passande viner eller andra drycker. I arbetsuppgifterna ingår att ha koll på den aktuella menyn och kunna förmedla det till gästen. Ett stort intresse för mat och dryck i kombination är såklart ett plus, för att skapa en helhetsupplevelse för våra gäster. Vi har även en liten Bar där vi serverar lite snacks och goda drycker.
Hos oss får man jobba i ett härligt gäng där gästernas och personalens välmående alltid står i fokus.
Perioden vi söker personal till är 22/6 - 23/8 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
E-post: personal@smakrike.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör/servitris". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hasselblads Kök AB
(org.nr 556641-2473), http://www.smakrike.se
Claudelins väg 1 (visa karta
)
623 25 LJUGARN Arbetsplats
Smakrike Krog Kontakt
Krögare
Rickard Hasselblad rickard.hasselblad@smakrike.se Jobbnummer
9840598