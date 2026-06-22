Bartender/ Servis till Drott Bar 50%
Strawberry Services AB / Servitörsjobb / Karlstad Visa alla servitörsjobb i Karlstad
2026-06-22
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Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt. Home Hotel är en del av Strawberry.
Come and works with us and be our new Service Hero! Join a fun team with a focus on selling and customer service. We are searching for restaurant and bar staff for our Restaurant, Drott Bar.
Huvudansvaret är:
Du kommer att spela en nyckelroll i skapandet av unika och minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Arbetar främst kvällar och helger
Var gästfokuserad och vårda en utmärkt gästupplevelse. Du kommer att för blanda och servering av drinkar, cocktails och mat enligt våra standarder
Bakgrund och personliga egenskaper:
Du är en organiserad lagspelare som trivs med att möta alla gäster med ett varmt välkomnande och leverera exceptionell service. Dessutom: Du har minst 3 års erfarenhet som bartender eller servitör.Ambitiös och intresserad av att arbeta i en högtempomiljö med hög standard Utgående personlighet som har ett enkelt sätt att kommunicera med gäster. Struktur och god organisationsförmåga Service är din passion och du har en genuin kärlek till mat och dryck Bli en del av en spännande växande restaurang Fina möjligheter till karriärutveckling
Du är, förutom glad, har humor och glimten i ögat, professionell och personlig i Ditt möte med gästerna, samt mån om ett bra samarbete med övriga kollegor. Drott Bar är mer än bara en bar, vi är en mysig restaurang med fokus på small dishes . Vi har även After Work varje fredag, Quiz kvällar, Champagne & Löjrom torsdag och Vinyl kvällar!
Vi har kollektivavtal som bl.a. ger dig en trygg och bra arbetsmiljö, semesterersättning samt pensionsavsättning.
Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.
Känner du att detta skulle vara en plats för dig och vill vara med oss och jobba i Nordens bästa hotellkedja, Strawberry! Maila in din ansökan och bifoga personligt brev och meritförteckning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
652 24 KARLSTAD Arbetsplats
Home Hotel Drott Kontakt
Rekryterare
Henrik Sundquist henrik.sundquist@strawberry.se Jobbnummer
9973783