Bartender/ service personal till Etage

Restaurang Dragarbrunn AB / Servitörsjobb / Uppsala
2025-10-22


Visa alla servitörsjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Restaurang Dragarbrunn AB i Uppsala

Om jobbet
Välkommen till Etage i Uppsala!
Älskar du att ge förstklassig service och trivs i en fartfylld restaurangmiljö?
Etage söker nu erfarna servitör/servitris/bartender som vill bli en del av vårt team i centrala Uppsala.

Publiceringsdatum
2025-10-22

Om tjänsten
som servitris/servitör/bartender hos oss kommer du att:
Servera mat och dryck med ett leende
Förbereda och blanda drycker enligt våra menyer och egen skapande är uppskattas
skapa en trevlig upplevelse för våra gäster
Bra på samarbeta och jobba i team
Att kunna jobba flexibla tider eftersom natt och helg jobb är en stor del av våra jobb tider

Vi söker dig som
Har mist 1-2 års erfarenhet i branschen
Talar svenska (krav)
Är serviceinriktad, social och trivs med att arbeta i team
Har ett öga för detaljer och kan arbeta i högt tempo

Arbetsplats
Restaurang Dragarbrunn AB
Dragarbrunnsgatan 39
75220 Uppsala

Så ansöker du
Endast via mail Info@etageuppsala.se
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03
E-post: Info@etageuppsala.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Dragarbrunn AB (org.nr 556663-5867)
Dragarbrunnsgatan 39 (visa karta)
753 20  UPPSALA

Arbetsplats
Restaurang Dragarbrunn AB

Jobbnummer
9570135

Prenumerera på jobb från Restaurang Dragarbrunn AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Restaurang Dragarbrunn AB: