Bartender på deltid
Biljardpalatset Göteborg AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-02-11
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Biljardpalatset Göteborg AB i Göteborg
Hej! Vi på Biljardpalatset söker nästa stjärna som älskar sitt yrke.
Biljardpalatset är göteborgs bästa nöjeskrog med 4 enkla ledord: glädje, närvaro, ansvar och stämning. Vi ser gärna att du älskar att ha kul på jobbet och inkluderar gästerna i allt det roliga. Vi är en nöjeskrog. Stämning och tempo är viktigare än perfektion. Vi vill säkerställa att detta passar dig - lika mycket som att du passar oss.
Du behöver ha erfarenhet av bar sedan innan och vara stresstålig men viktigast av allt är att du är en glad person. Känns detta som något för dig? Tveka inte att höra av dig!
Vi söker någon som bara vill jobba lite extra främst på helger men även på vardagar. Tjänsten kan utvecklas till en heltidstjänst fr.o.m september.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: josephine@palatset.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender Biljardpalatset". Arbetsgivare Biljardpalatset Göteborg AB
(org.nr 556229-1913)
Vallgatan 15 (visa karta
)
411 16 GÖTEBORG Jobbnummer
9737716