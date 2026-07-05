Bartender med spetskompetens inom mixologi
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2026-07-05
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Bartender med spetskompetens inom mixologi – Spanjoren, Örebro
Vill du vara med och vidareutveckla ett av örebros mest levande restaurang- och barupplevelser?
Spanjoren är en modern spansk restaurang och cocktailbar där mat, dryck och fest möts i en unik atmosfär. Vi söker nu en erfaren bartender med spetskompetens inom mixologi, som vill vara med och utveckla vår bar och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Vi välkomnar sökande från hela världen – för oss är det viktigaste din passion, erfarenhet och kunskap.Publiceringsdatum2026-07-05Om tjänsten
Som bartender hos oss kommer du att:
Skapa och servera cocktails av högsta kvalitet.
Vara med och utveckla nya drinkkoncept och säsongsmenyer.
Ansvara för mise en place, kvalitet och presentation.
Arbeta med premiumdestillat, vin och moderna bartendingtekniker.
Bidra till en energifylld och professionell gästupplevelse.
Utbilda och inspirera övriga medarbetare inom dryck och service.
Vi söker dig som har:
Minst 3–5 års erfarenhet av arbete i cocktailbar eller restaurangbar.
Dokumenterad kunskap inom mixologi.
Erfarenhet av klassiska och moderna cocktails.
God kunskap om sprit, smaker, råvaror och smakkombinationer.
Erfarenhet av menyutveckling är meriterande.
Hög arbetsmoral, kreativitet och känsla för detaljer.
Förmåga att arbeta i högt tempo utan att kompromissa med kvalitet.
Extra meriterande:
Erfarenhet från hotellbarer, fine dining eller prisbelönta cocktailbarer.
Kunskaper inom fermentering, fatlagring, infusioner eller molecular mixology.
WSET-, BarSmarts- eller annan relevant dryckesutbildning.
Erfarenhet av att leda eller utbilda andra bartendrar.
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med och utveckla ett spännande restaurang- och barkoncept.
Kreativ frihet och stort inflytande över barens utveckling.
Ett passionerat och ambitiöst team.
Konkurrenskraftiga villkor enligt erfarenhet och kompetens.
Hjälp och stöd vid eventuell internationell rekryteringsprocess för rätt kandidat.
Anställningsform: Heltid, lön enligt överenskommelse.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placering: Örebro, Sverige
Ansökan: Märk din sökan med Bartender
Skicka CV och en kort presentation av dig själv samt gärna bilder på cocktails eller tidigare arbete till:
📧 Hola@restaurangspanjoren.se
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: Hola@restaurangspanjoren.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Köpman AB
(org.nr 559481-6687)
Engelbrektsgatan 27 C (visa karta
)
702 13 ÖREBRO Arbetsplats
Köpman AB, Restaurang Jobbnummer
9992834