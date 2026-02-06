Bartender hos O'Learys Umeå
2026-02-06
Bartender hos O'Learys Umeå
Om tjänsten: Som bartender hos oss på O'Learys Umeå är du huvudsakligt ansvarig för servering till gästerna i våra barer. Du ansvarar för att skapa och servera dryck till våra gäster utifrån önskemål och ge gästerna en härlig upplevelse genom trevligt bemötande och hundraprocentig service. Som bartender är du även behjälplig till flera delar som berör restaurangen såsom servis, aktiviteter, disk etc vid behov. Tillsammans med baransvarig ansvarar ni för att skapa en trivsam och rolig miljö i barerna samt driva och utveckla barerna framåt för att våra barer ska fungera så optimalt som möjligt!
Om dig: Vi letar efter dig som värderar likabehandling och respekt gentemot både kollegor och gäster. Vi söker dig som är flexibel, har ett öppet sinne, är lyhörd och uppmärksam mot vad som händer runtomkring dig, är bra på att skapa goda relationer och gillar att jobba som en del av ett team. Din passion för mat, service och att skapa minnesvärda gästupplevelser kommer att vara avgörande för din roll hos oss. Vi söker dig som kommer vara stolt medlem i O'Learys-familjen och som strävar efter att upprätthålla en hög standard och kvalitet i allt du gör, både individuellt och som en del av vårt team.
I arbetsuppgifterna ingår att:
Motta och kvalitetssäkra de varor som levereras till baren
Ansvara för att göra drycker som beställs till baren och följa recept
Servera bargäster med passande drycker och leverera trevligt bemötande till gästerna
Aktivt arbeta med merförsäljning till gästerna
Använda mätglas till den sprit som hälls upp
Följa rutiner, checklistor och manualer för baren
Hålla rent och snyggt i barområdet, inklusive ytor och utrustning
Ansvara för att inte servera minderåriga eller gäster som är för berusade enligt alkohollagen
Rapportera överservering till ansvarig eller vakt
Ansvara för att hålla sig uppdaterade kring nya recept och trender inom bar samt att implementera och efterleva dessa tillsammans med baransvarig
Assistera i andra delar av verksamheten, såsom disk, servis och vid spelreception/bowlingdator
Önskad erfarenhet och egenskaper:
Erfarenhet från ett serviceyrke, meriterande från restaurang/bar samt kassavana
Relationsskapande och gillar att arbeta som en del av ett team
Flytande tal och skrift i svenska samt har goda kunskaper i engelska
Flexibel, serviceminded och lyhörd
Låter det här som något för dig?
Tveka inte att söka tjänsten redan idag, intervjuer sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!
Vad erbjuder vi dig?
Personlig utveckling
Möjlig karriärstege
Kollektivavtal
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: 60-75%
Arbetstider: Enligt överenskommelse.
Plats: Umeå
Om O'Learys
O'Learys är mer än bara en restaurang. Det är ett nöjescentrum som utöver kärleken till sport, mat, dryck och god stämning är en mötesplats fylld av aktiviteter och nöjen alla dagar i veckan. Utöver vårt stora aktivitetsutbud med allt för både stora och små, erbjuder vi även live evenemang och konserter med några av Sveriges största DJ's, band och artister.
Vi tror på forskningsbaserade och objektiva utvärderingsmetoder som stöd i arbetet att hitta rätt person till rätt roll. Av den anledningen använder vi Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa rollen.
