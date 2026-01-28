Bartender extra/deltid
2026-01-28
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team på Chingu Korean BBQ & Soju Bar
Chingu är ett koreansk bbq koncept med fokus på social dining och en interaktiv matupplevelse där gästerna grillar premiumråvaror direkt vid bordet. Med en omfattande dryckesutbudet inkluderar noggrant utvalda viner, hantverksöl, soju och innovativa cocktails, vilket förhöjer smakerna och gör måltiden till en social och smakrik upplevelse.
Har du en brinnande känsla till serviceyrket, föredrar att arbeta i team, är noggrann, ansvarsfull, social med en glad attityd och framförallt serviceinriktad, då är du välkommen att söka tjänsten hos oss.
Du ska utföra dina arbetsuppgifter med 100% engagemang och med din unika personlighet kunna skapa en varm och trevlig atmosfär för både andra anställda och dina gäster. Vara tillgänglig för gästernas olika önskemål och viljan att alltid göra något speciellt för att skapa en unik och underbar bar- och matupplevelse.
Som bartender hos oss är du trevlig, social, har hög arbetsmoral, stresstålig, serviceminded, ansvarsfull, flexibel och en lagspelare.
Erfarenhet inom branschen är meriterande men inte ett måste, en brinnande passion för bar, dryck och service är viktigare!
Vi söker just nu bartender som vill köra lite extra/deltid. Anställningsvillkor diskuteras på plats.
Hos oss har du även chansen att utvecklas. Vår restaurangkoncern är i ett expansionsskede och vi växer med fler kommande restauranger därför söker vi konstant efter duktiga och ambitiösa medarbetare. Tveka inte att höra dig till oss!
Bifoga ett fullständigt CV och ett personligt brev.
Tjänsterna kommer att tillsättas ganska omgående, så sök redan idag!
Skriv i rubriken att du söker tjänsten som Bartender. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: rekrytering@restaurangchingu.se Arbetsgivarens referens
