Bartender Dox/drbc

Märk mejlet med "Bartender DOX".
Dox är en fransk-italiensk takbistro med internationell atmosfär, belägen precis vid järnvägsstationen med en fantastisk utsikt över Alingsås. Vi har nu haft öppet i över två år - och vår resa har bara börjat!
Hos oss möts mat, dryck och service i en livfull miljö där vi alltid strävar efter att överträffa gästernas förväntningar. Vi tror att det är människorna som gör skillnaden - därför är din personlighet lika viktig som din erfarenhet.
Förbereda och servera drycker enligt meny och kundernas önskemål.
Hälsa på gäster och ge en hög servicenivå, samt ge rekommendationer och svara på frågor om drycker.
Hålla barområdet rent och organiserat, inklusive rengöring av glas och utrustning.
Hantera kassasystem och betalningar, samt se till att alla transaktioner registreras korrekt.
Utveckla nya drinkrecept och specialerbjudanden för att locka gäster och öka försäljningen.
Övervaka och beställa drycker och råvaror för att säkerställa att baren alltid är välfylld.
Följa gällande alkohollagar och säkerhetsföreskrifter för att säkerställa en trygg och ansvarsfull servering.
Arbeta tillsammans med servispersonal för att säkerställa att gästernas beställningar levereras effektivt.Kvalifikationer
Erfarenhet av bartending, gärna i en restaurang eller bar, med god kännedom om drinkrecept.
Starka kommunikationsfärdigheter och förmåga att interagera med gäster på ett vänligt och professionellt sätt.
Kreativitet och intresse för mixologi för att kunna utveckla nya drinkar och koncept.
Kunnig om gällande alkohollagar och ansvarsfull servering.
Förmåga att arbeta under press och hantera flera beställningar samtidigt, särskilt under rusningstid.
Bra samarbetsförmåga och förmåga att arbeta effektivt med andra i teamet.
Flexibilitet och tillgänglighet för att arbeta kvällar och helger.
