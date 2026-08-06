Bartender
Göteborgsfamiljen AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-08-06
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Yaki-Da
En del av Göteborgs själ och kanske den starkast lysande stjärnan på klubbhimlen år ut och år in. Ett public house där vi hyllar allas olikheter och lägger all vår kraft och energi på att skapa oförglömliga kvällar för våra gäster.Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Som bartender hos oss är du en central del av nattens puls. Bakom baren skapar du ett högt tempo utan att tumma på kvalitet, samtidigt som du bidrar till den energi och stämning som gör att gästerna vill stanna kvar och bidrar till en levande bar där service, tempo och värdskap går hand i hand. Rollen bygger på ett genuint gästfokus, god produktkunskap och ett arbetssätt där ordning, kvalitet och samarbete är en självklar del av vardagen.
Rollen passar dig som trivs när tempot är högt, gillar kvälls- och nattarbete och motiveras av att leverera service i världsklass även under de mest intensiva timmarna.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av att arbeta som bartender
Är trygg bakom baren och kan hålla ett högt arbetstempo utan att kompromissa med kvalitet eller service.
Är social, utåtriktad och har lätt för att skapa en positiv stämning omkring dig.
Trivs med att arbeta sena kvällar och nätter i en livlig miljö med musik, högt tempo och många gäster.
Omfattning: Extra & deltid
Lön: Efter överenskommelse
Sista dag att ansöka är Urval sker löpande.
Arbetstiderna styrs av verksamhetens öppettider.
Besök oss här: www.Yaki-Da.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8176825-2133125". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsfamiljen AB
(org.nr 556718-5417), https://jobb.goteborgsfamiljen.se
Yaki-Da (visa karta
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411 38 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgsfamiljen Jobbnummer
10023804