Bartender
2026-03-13
Om Salt & Sill
På den gamla sillön Klädesholmen utanför Tjörn ligger Salt & Sill, omgiven av Bohusläns salta klippor och skär. Vi är Sveriges första flytande hotell och en av västkustens mest uppskattade skärgårdsdestinationer, med hotell, konferens och restaurang - precis vid bryggkanten.
Vår verksamhet har drivits i nuvarande regi sedan början av 2000-talet och präglas av en stark passion för mat, människor och värdskap. Närheten till havet och de lokala råvarorna genomsyrar både våra menyer och gästupplevelsen. Vi är en säsongsbetonad verksamhet med högt tempo under delar av året, där samarbete, ansvar och engagemang är avgörande för helheten.Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Nu söker vi bartender till vårt barteam för sommarsäsongen. Tjänsten gäller i första hand perioden juni till augusti, med möjlighet till arbete även före eller efter säsongen vid behov. Rollen är flexibel och innebär arbete både i vår restaurangbar och i terrassbaren Saltbaren, beroende på verksamhetens behov. Arbetstiden är förlagd till vardagar och helger, dag- och kvällstid.
Så här brukar vi beskriva tjänsten
Som bartender hos oss är du en viktig del av stämningen och helhetsupplevelsen för våra gäster. Du arbetar i en levande miljö med havet som kuliss och bidrar till att skapa en välkomnande, professionell och trivsam atmosfär. Under högsäsong är tempot högt och arbetsdagarna varierade - från lugna eftermiddagar till intensiva sommarkvällar med musik, underhållning och fullt tryck i baren.
Ditt ansvar i rollen
I rollen ansvarar du för att skapa och servera cocktails, drinkar och övriga drycker med hög kvalitet, precision och kreativitet. Du utför förberedande arbete såsom garnering och drinkmixar, håller baren ren, organiserad och välfungerande samt hanterar lager och beställningar. Du möter gästerna med närvaro och engagemang, ger rekommendationer utifrån preferenser och samarbetar nära med övriga bartenders och serveringspersonal för att säkerställa ett gott flöde och en stark gästupplevelse.
Vem vi tror att du är
Vi tror att du har minst tre års erfarenhet av arbete som bartender, gärna med fokus på cocktails och mixologi. Du har god kunskap om sprit, likörer och drinkkomposition och är trygg i att arbeta i en bar med högt tempo. Bartenderutbildning är meriterande. Du är serviceinriktad, ansvarstagande och har lätt för att skapa kontakt med gäster. Samarbete är en självklarhet för dig och du bidrar till en positiv stämning både bakom och framför baren. Du talar svenska och engelska i tal och skrift.
Hos oss får du
Hos oss får du arbeta i en unik skärgårdsmiljö med varierade arbetsdagar och stor möjlighet att sätta din personliga prägel på barupplevelsen. Du blir en del av ett engagerat team där arbetsglädje, kvalitet och samarbete står i fokus. Personalboende finns att tillgå och lön utgår enligt avtal.
Praktisk information
Anställningen gäller i första hand perioden juni till augusti. Arbetstiden är förlagd till vardagar och helger, dag- och kvällstid. Arbetsplatsen är belägen på Klädesholmen, Tjörn.
Ansökan Rekrytering sker löpande, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig och att tillsammans skapa sommarkvällar och barupplevelser som gästerna minns på Salt & Sill. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5459972-1890783". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Salt & Co Tjörn AB (org.nr 556573-8928)
471 51 KLÄDESHOLMEN
Salt & Sill Jobbnummer
