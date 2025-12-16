Bartender

Restaurang Takame belägen i Göteborgs centrum med närhet till Göteborgsoperan, centralstationen och lilla bommen söker nu en duktig, driven och social bartender med gedigen erfarenhet av att jobba effektivt.
Arbetet är, varierande och utmanande på flera olika sätt.
du kommer jobba aktivt med kundbemötande , drinkar, utveckling av drinkar och menyer osv.
Stor del utav jobbet består även av sedvanliga serviitrisuppgifter.
Arbetstider kan vara lite flexibla då vi har öppet under veckans alla dagar med öppning för lunch fram till 22 /23

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
Via mail
E-post: jobb@takame.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Takame AB (org.nr 559176-1670), http://www.takame.se
Östra Hamngatan 3 (visa karta)
411 05  GÖTEBORG

Kontakt
James Yuksel
james_yuksel@hotmail.com
0735370310

