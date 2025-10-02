Bartender
Boqueria Göteborg AB / Servitörsjobb / Åre Visa alla servitörsjobb i Åre
2025-10-02
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boqueria Göteborg AB i Åre
, Stockholm
, Göteborg
eller i hela Sverige
Tycker du om människor, högt tempo, har erfarenhet från yrket och gillar att ge personlig service? Då är vi arbetsplatsen för dig!
Boqueria Åre!
Arbetet: Du kommer huvudsakligen att arbeta i våran bar. Där kommer du att vara en del av vårt barteam som tillsammans med resten av matsalspersonalen och köket jobbar mot samma mål, att ge våra gäster en fantastik service.
Vem söker vi: Vi söker dig som brinner för service, har talang för att skapa en god gästupplevelse samt meriterande ifall du tidigare erfarenhet från bartenderyrket. Du har ett stort intresse dryck och cocktails, med ett stort plus om du även brinner för mat. Hos oss får du möjlighet att jobba i en pulserande miljö där din talang för service får komma till användning varje dag.
Vi erbjuder: Vi kan erbjuda en säsongsanställning som startar med en provanställning. Du kommer kunna erbjudas arbete på kvällar samt helger.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boqueria Göteborg AB
(org.nr 559221-4075) Arbetsplats
Boqueria Group Kontakt
Anton Wallin anton@boqueriaare.se Jobbnummer
9538022