BARTENDER
Extrapersonal, Restaurang Äpplet
Umeå Folkets Hus är en av Sveriges största kultur- och kongressanläggningar.
I Umeå Folkets Hus erbjuds ett stort utbud av teater, musik, film, konferenser,
kongresser, festivaler och festarrangemang.
Restaurang Äpplet - beställningsrestaurang för sällskap upp till 650 personer.
Konferensluncher/middagar. Personalfester, specialmenyer vid kulturella arrangemang.
Vi söker en duktig o karismatisk bartender till restaurang Äpplet på Umeå Folkets Hus.
Du kille eller tjej som är målinriktad, driven och med positiv inställning och inte minst, en god vilja att ge utmärkt service. Vi ser även att du kan jobba i högt tempo utan att dra ner på kvaliteten.
Yrkeserfarenhet är ett krav
Vill du veta mer? mejla lisa.magnusson@umeafolketshus.se
Tillträde: löpande
Arbetstid: Dag, kväll och helg
Lön: Timlön
Skicka ansökan till:asa.rohlen@umeafolketshus.se
Märk din ansökan "bartender" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: asa.rohlen@umeafolketshus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender". Arbetsgivare Umeå Folketshusförening Upa
, http://www.umeafolketshus.se
Vasaplan (visa karta
)
901 09 UMEÅ Arbetsplats
Umeå Folkets Husförening Upa Jobbnummer
9456144