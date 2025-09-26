Bartender 25%
2025-09-26
Hotel Fratelli vid Soltorget i Karlstad öppnade för gäster i april 2024. Gästen som besöker oss söker en upplevelse utöver det vanliga, en upplevelse med det lilla extra, där maten och drycken står i fokus och där värdskapet inte går att missa. Med vår passion för mat och dryck vill vi guida våra gäster genom en resa av smakfulla upplevelser. Våra ambitioner är högt ställda och vi vill att våra medarbetare ska leverera värdskap i världsklass varje dag och skapa en atmosfär som ska kännas som hemma för både gäster och personal.
Vi söker en erfaren och passionerad Bartender till våra tre barer. Som Bartender kommer du att vara den första kontakten med våra gäster och har ansvaret för att skapa en välkomnande atmosfär. Din förmåga att erbjuda en hög servicenivå är avgörande för att skapa en positiv första kontakt med våra gäster. Du ska inte bara ha kunskap om olika drycker och cocktails, utan också ha en kreativ inställning till att skapa nya och spännande smaker.
För att vara framgångsrik i denna roll krävs minst 2 års erfarenhet som Bartender. Utöver detta är en god kommunikationsförmåga, förmåga att samarbeta med andra och en öppenhet för att dela din passion för dryck viktiga egenskaper vi söker. Arbetsplatsen präglas av dynamik med varierande arbetstider; dagtid, kvällar och helger.
Vi ser fram emot din ansökan. För den här tjänsten kommer vi att rekrytera löpande, så tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Start: Oktober
Omfattning: 25%
Lön: Timlön Ersättning
