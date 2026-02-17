bartendar

Servitörsjobb / Stockholm
2026-02-17


Bartender sökes - minst 3 års erfarenhet
Vi söker en erfaren bartender till vår verksamhet i Stockholm.

Dina arbetsuppgifter
* Blanda och servera klassiska samt moderna drinkar
* Ge professionell service till gäster
* Ansvara för ordning och renhållning i baren
* Hantera kassa och betalningar
* Arbeta i högt tempo under kvällar och helger

Kvalifikationer
* Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som bartender
* God kunskap om drinkrecept och cocktailblandning
* Serviceinriktad och stresstålig
* Ansvarsfull och punktlig
Anställningsform och arbetstid enligt överenskommelse.
Ansökan skickas med CV och kontaktuppgifter till:
info@nordicservering.se
08 525 13 313

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: info@nordicservering.se

