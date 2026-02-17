Dina arbetsuppgifter * Blanda och servera klassiska samt moderna drinkar * Ge professionell service till gäster * Ansvara för ordning och renhållning i baren * Hantera kassa och betalningar * Arbeta i högt tempo under kvällar och helger
Kvalifikationer * Minst 3 års dokumenterad erfarenhet som bartender * God kunskap om drinkrecept och cocktailblandning * Serviceinriktad och stresstålig * Ansvarsfull och punktlig Anställningsform och arbetstid enligt överenskommelse. Ansökan skickas med CV och kontaktuppgifter till: info@nordicservering.se 08 525 13 313